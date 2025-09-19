ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1-Satışı yapılacak gayrimenkul İSTANBUL İli Sancaktepe İlçesi Samandıra Mah. 6762 Ada, 9 Parsel, 19363295 Taşınmaz ID, HİSSE ID 44892717 adresindedir.



2-Gayrimenkul Sancaktepe Tapu Müdürlüğünde, İstanbul ili Sancaktepe İlçesi Samandıra Mah. 242EE2A Pafta, 6762 Ada, 9 Parsel, Arsa vasıflı Gayrimenkulün 203/222 hisseli, Toplam 222,47 m2 alana sahiptir.



3-Satışa çıkarılan gayrimenkule , 6.550.000,00-TL (Altımilyonbeşyüzellibin Türk Lirası) KDV Hariç değer takdir edilmiştir.



4-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 491.250,00 TL. ( DörtyüzdoksanbirbinikiyüzelliTL) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat , teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir." kabul edilecektir



5-Gayrimenkulün birinci ihalesi 09.10.2025 tarihinde saat 14.00'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı toplantı salonunda, Ak Şemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.



6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 13:00'a kadar komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır (Alacaklı Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00 'a kadar Atışalanı Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edecektir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınanteminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir. Ayrıca borçlunun ihale saatinden önce borcun tamamını ödemesi durumunda satıştan vazgeçilir.



8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masraflarını karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 16.10.2025 gün ve saatte (14.00'da) tekrar 2.artırana ihale edilecektir.



9-Hangi masrafların alıcıya ait olacağı : İhale Bedeli , Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı ,Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (%20 ) , Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aitti



10-Ancak, ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılamayacak tır



11-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacaktır.



12-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.



Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca malumat isteyenler İstanbul Defterdarlığı Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra - Satış Servisi'ne müracaat edebilirler.

Basın No: ILN02296163

#ilan.gov.tr