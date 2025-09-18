T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/420 Esas

2025/408 Karar

İ L A N

Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/420 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sanık Ali DİBO hakkında verilen 30/06/2025 tarih ve 2025/408 Karar sayılı ilamı ile; "Sanık ALİ DİBOhakkında, "Taksirle Ölüme Neden Olma " suçundan 22.800,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına "karar verildiği, mahkememiz kararının Sanık Ali DİBO' ya tebliğ edilemediği, ilan metninin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye Geneli İlk 5 veResmi İlan Portalıve Genel İnternet Haber Sitesinde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/09/2025

Basın No: ILN02295225

#ilan.gov.tr