T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/122 Esas

DAVALILAR: MAHMUT ALSANCAK (TCKN:214....054)

Davacı QNB FİNANSBANKAŞ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. Md. uyarınca dava dilekçesinin tebliğine, iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz,

HMK 139. Md. uyarınca ön inceleme duruşması yapılmasına, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

HMK 147/2. ve 186. Md. uyarınca tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm için duruşma günü olan 20/11/2025 günü saat: 10:05'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 md. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 08/07/2025

Basın No: ILN02293708

#ilan.gov.tr