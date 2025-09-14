İ L A N

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/428 Esas

DAVALILAR: 1-) TEVEKKÜL KARAKAŞ, Nur Muhammet Han oğlu 1980 doğumlu, Haseki Sultan Mah. Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No:7 İç Kapı No:9 Fatih/İSTANBUL

2-) HEKİM KARAKAŞ, Nur Muhammet Han Oğlu, 1981 Doğumlu, Haseki Sultan Mah. Şair Mehmet Akif Ersoy Sok. No:7/9 Fatih/İSTANBUL

Davacı Ömer Can ATÇI tarafından mirasçılar Hekim KARAKAŞ, Tevekkül KARAKAŞ, Nisanur KARAKAŞ, Gulbehrem KARAKAŞ, Muhterem KARAKAŞ, Zafer KARAKAŞ ve Afiyet KARAKAŞ aleyhine açılan Babalık Davası davasında; davacının Babalık Davası ilişkin dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma tarihi ve tahkikat duruşma tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere Adli Tıp Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Nur Muhammet Han Karakaş ile davacı arasındaki soy bağının tespitine yönelik alınan 03/09/2025 tarihli Adli Tıp Raporu'nda ''...ÖMER CAN ATÇI'ya ait DNA profili ile baba olduğu iddia edilen NUR MUHAMMET HAN KARAKAŞ adlı şahsa ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibarıyla baba olduğu iddia edilen NUR MUHAMMET HAN KARAKAŞ'ın, ÖMER CAN ATÇI için anneye ait DNA profili bilinmeksizin babalık indeksi 117.180.346,447 olarak hesaplandı. NUR MUHAMMET HAN KARAKAŞ'ın %99,99 ihtimalle ÖMER CAN ATÇI'nın BİYOLOJİK BABASI OLABİLECEĞİ tespit edildi...'' şeklinde görüş bildirilmiştir.

Adli Tıp Raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde Adli Tıp raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu Hekim KARAKAŞ ile Tevekkül KARAKAŞ'a ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 05/09/2025

Basın No: ILN02293477

#ilan.gov.tr