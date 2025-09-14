T.C.

GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1151 Ada, 54 Parsel, Dava konusu taşınmaztapudaGaziantep ili, Şahinbeyilçesi, Dumlupınar mahallesi , ada1151, parsel54?de kayıtlı231,00m2alanındaarsaniteliğindedir.Taşınmazda davacı vedavalıların hisseleri bulunmaktadır. İmar durumu:Dosyadabulunan Şahinbeyİlçe Belediyesiİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E- 229159 sayılıyazısında görüleceği üzere1151 ada, 54parseldeki taşınmazın1/ 1000 ölçekliimar planına göreBitişik nizam iki katlıkonut yapı adasına veyolagelmekte olduğubelirtilmiştir. Mahalli adresi: Dumlupınarmahallesi, 89047( 68036) nolu sokak, no: 12 Gaziantep

Hasar durumu : Az hasarlı

Parsel üzerinde zemin+ 3 normal katolmak üzere toplam 4katlıbirbinabulunmaktadır.

Binanınzeminkatında2 adet dükkan olup,, 1,2 ve 3. Katlarda2şeradet mesken bulunmaktadır. Meskenlerinoda tabanları beton şap olup,duvarları sıvalı ve yağlı boya yapılmıştır. Tavanlarda çıta şeklindealçı kartonpiyer yapılmıştır.Islak hacim tabanları seramikkaplı olup duvarları kısmen fayans yapılmıştır.Pencereler ve balkon kapıları PVC doğramadan imal edilmiştir.Kapılar ahşap olup mutfak dolapları takılmıştır. Meskenlerinelektrik suyu mevcuttur. Binada asansör olmayp soba ile ısıtılmaktadır. Dükkanların zeminlerisilimlidökme mozaik karo döşenmiştir. Duvarları kısmenfayans kaplı, kısmen de sıva ve boya yapılmıştır. Ön cepheleri demir doğrama camekan yapılmıştır. Ön cephelerinde daraba mevcuttur. Soba ile ısıtılmaktadır. Elektrik suyu mevcuttur. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın toplaminşaat alanı800,00 m2 dir. Yapı yaklaşık20-25 yıllık olup, yıpranması % 25 olarak düşülecektir.

ARSAVEYAPIBEDELİ Taşınmazköşe başı parsel konumundadır. 89047 ve 89049nolu sokakların kesiştiği köşebaşındadır. Gaziantep Adliye sarayının yaklaşık 6 kmmesafede olup, ŞehitYusuf erenorta okulunun120m doğusunda, spor ve çocuk parkının70m güney batısında , Dumlupınar camisinin 20m doğusundabulunmaktadır. Çevresiyapılaşmış olup, şehir merkezineyaklaşık 3-4 km mesafede bulunmaktadır.Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Belediye ve sosyal hizmetlerdenyararlanmaktadır.Taşınmazın çevresininyapılaşmışolması , Belediye ve sosyal hizmetlerdenfaydalanması, ulaşım sorunu olmamasıolumlu tarafıdır. Taşınmazınçevresiningeneldegecekondu şeklinde yapılaşmasıolmasıolumsuz tarafıdır.

Yukarıdakibelirtilan özellikleri veyaptığımız emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda dava konusu taşınmazınbeher m2 sinin 4.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Yapıdeğeri: 20 şubat2024 tarih ve 32466 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve ŞehircilikBakanlığı 2024 yılı yapı yaklaşık m2 birim maliyeti cetvelinin III.sınıf (A) grubu bedeli ( 12.250,00 TL/ m2) dikkate alınmıştır. Buna göre;

Arsabedeli: 231,00m2 x4.000,00 TL =924.000,00 TL

Binanınyapıbedeli: 800,00 m2 x 12.250,00 TL x 0,75 (% 25 yıp)= 7.350.000,00 TLToplam bedel =8.274.000,00 TLdir

Adresi : DumlupınarMahallesi 89047( 68036) Nolu Sokak No: 12 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 231 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 8.274.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 15:00

12/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02293707

#ilan.gov.tr