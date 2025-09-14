T.C. BAKIRKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74044214-2019/175-Ceza Dava Dosyası

Konu :

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan sanık İrhan UÇAN ( T.C. 44533430286 ) hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 5607 sayılı kanunun3/2 maddesi gereğince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis ve 120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 204/1. Maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gıyabında verilen karar ve tarafların istinaf başvuru talepleri sanık İrhan UÇAN'ın gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2025

Basın No: ILN02293639

#ilan.gov.tr