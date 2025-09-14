SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

C03588133 Azerbaycan pasaport no.lu MUBARIZ SAFAROV adına düzenlenen 27.02.2025 tarihli, 106707864 sayılı 250.000,00.TL tutarlı ödeme emri adı geçenin Azerbaycan adresli olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103-106'ncı maddeleri ve 345 ve 577 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilanın Müdürlüğümüz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 10/09/2025 tarihini izleyen 15'nci gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02293704

