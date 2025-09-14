İLAN

İSTANBUL ANADOLU 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/398 Esas

KARAR NO : 2024/216

Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde) ilişkin davanın yapılan yargılaması sonucunda 04/11/2024 tarih ,2024/398 Esas ve 2024/216 Karar ile gerekçeli karar hazırlanmıştır.

Bilinen en son adresinize gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş,Rotterdam Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılan gerekçeli kararın tebliğini içeren tebligatlar ile de karar tebliği tarafınıza yapılamamış ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü zabıta tahkikatına rağmen tebliğ adresiniz bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup gerekçeli karara karşı 2 (iki) hafta içinde istinaf hakkınız bulunduğu bahsi geçen hususlar hakkında mahkememize başvurulması tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 28/08/2025

İLGİLİ KİŞİ: EMRE TOSYALI- 29305891670 ALİ NEJMETTİN ve EMİNE ÜLKER oğlu 12/05/1963 doğumlu

Basın No: ILN02293644

#ilan.gov.tr