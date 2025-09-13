T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/234 Esas 10.09.2025

2. GAİPLİK İLANI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Tekirdağ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkiinde bulunan 200 Ada, 75 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hisse maliki Fethiye'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı,Gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren itibaren en geç 15/01/2026 günü saat 09:20'da yapılacak duruşmasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu 2.kez ilan olunur. 10/09/2025

Basın No: ILN02292634

