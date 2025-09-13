T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2025/116 Esas 25.08.2025

Konu : İlan Metni

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıda isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırma kararı verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerini tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiç bir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 03/10/2025 günü saat 09:55-13:05 aralığına bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y. İle değişik 10. Madde 4. Fıkrası gereğince ilan olunur. 25/08/2025

Katip 270939 ¸e-imzalıdır Hakim 285664 ¸e-imzalıdır

ESAS NO Taşınmaz Yeri Taşınmaz No Vasfı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan 2025/116 Rize, Kalkandere ilçesi, Medrese Mahallesi 392 ada 61 parsel Tarla 1.417,64 0,69 2025/117 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 101 ada 2 parsel Çay Bahçesi 2.043,21 10,74 2025/118 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 101 ada 3 parsel Çay Bahçesi 1.931,69 27,23 2025/119 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 101 ada 4 parsel Çay Bahçesi 1.432,78 25,45 2025/120 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 101 ada 6 parsel Çay Bahçesi 1.226,96 13,17 2025/121 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 102 ada 22 parsel Çay Bahçesi 1.168,34 17,01 2025/122 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 102 ada 24 parsel Çay Bahçesi 2.193,57 12,89 2025/123 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 102 ada 30 parsel Çay Bahçesi 731,02 31,92 2025/124 Rize, Kalkandere ilçesi, Taşçılar Mahallesi 120 ada 1 parsel Çay Bahçesi, kagir ev 5.906,36 11,64 2025/125 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 31 parsel Tarla 1.195,55 18,2 2025/126 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 36 parsel Arsa 255,27 16,43 2025/127 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 37 parsel Tarla 622,77 64,89 2025/128 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 40 parsel Çalılık 960,66 350,41 2025/129 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 41 parsel Çalılık 7.613,81 19,71 2025/130 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 51 parsel Çalılık 13.500,54 349,65 2025/131 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 57 parsel Tarla 6.803,40 184,95 2025/132 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 58 parsel Tarla 6.298,34 168,26 2025/133 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 63 parsel Tarla 6.393,88 235,78 2025/134 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 65 parsel Çay Bahçesi 11.593,09 402,88 2025/135 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 66 parsel Çalılık 2.896,52 235,36 2025/136 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 67 parsel Çalılık 2.671,05 110,37 2025/137 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 68 parsel Çalılık 1.773,92 193,63 2025/138 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 69 parsel Çalılık 3.110,79 268,16 2025/139 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 70 parsel Çalılık 3.112,47 71,28 2025/140 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 73 parsel Çay Bahçesi 15.877,27 170,13 2025/141 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 75 parsel Çay Bahçesi 2.374,12 442,26 2025/142 Rize, Kalkandere ilçesi, Yukarı Tatlısu Mah. 438 ada 90 parsel Tarla 11236,10 594,86 2025/143 Rize, Kalkandere, Yukarı TatlısuMah. 438 ada 91 parsel Tarla 13559,67 137,87

Tapu Malikleri: 2025/116: Emine Mutlu, Binnaz Mısır, Cemalettin Mutlu, Dilara Mutlu, Ata Berkay Mutlu, Pınar Şeker, Emine Cengiz, Talip Mutlu, Cemalettin Mutlu, Hatice Erdoğan, Nuray Öztürk, Nejmi Metin Mutlu, Selma Yılmaz, Şahinaz Cengiz, Nihat Mutlu, Halil İbrahim Mutlu,2025/117:Huriye Kabataş, Hasan Kabataş, Meryem Aygün, Nihayet Velioğlu, Ali Osman Kabataş, Hüseyin Kabataş 2025/118:Emine Kabataş, Saime Kabataş, Burhan Kabataş, Bülent Kabataş, Hakan Kabataş, Musa Kabataş 2025/119:Tayyar Velioğlu, Mustafa Velioğlu, İsmail Velioğlu, Fatma Velioğlu, Sultan Hamit Velioğlu, İlknur Velioğlu, Serdar Velioğlu, Gülşen Velioğlu, Serdar Velioğlu, İlknur Akkuş, Sultan Hamit Velioğlu, Mustafa Velioğlu, İsmail Velioğlu, Tayyar Velioğlu, Fatma Velioğlu2025/120: Ayşe Velioğlu, Emine Akgül, Mehmet Velioğlu, Aynur Kasarcı, Melek Sefer, Melahat Kara 2025/121:Mehmet Şişman 2025/122:Emine Kabataş, Saime Kabataş, Burhan Kabataş, Bülent Kabataş, Hakan Kabataş, Musa Kabataş,2025/123:Huriye Kabataş, Hasan Kabataş, Meryem Aygün, Nihayet Velioğlu, Ali Osman Kabataş, Hüseyin Kabataş 2025/124:Ali Rıza Altuntaş, İsmail Altuntaş, Nurettin Altuntaş, Ali Rıza ALtuntaş, İrfan Altuntaş 2025/125:Ümmiye Aygün, Hanume Sağlam, Hüseyin Çolak, Hatice Çolak, Meryem Doğan, İsmail Çolak, Mehmet Çolak, Hüseyin Çolak, Turhan Çolak, Orhan Çolak, Emine Aydın, Ayşe Uzun, Fatma Cin, Ferhan Sağlam 2025/126:Ali Şişman 2025/127:Yusuf Sağlam, Ömer Sağlam, Fatma Tür 2025/128:Asiye Öztürk, Şuayib Turapoğlu, Ömer Öztürk, Mehmet Öztürk, Ayşe Ekşi, Eşref Öztürk, Fatma Tüysüz, Hanife Turapoğlu, Meryem Gümrah, Turap Turapoğlu, Hacere Feyiz, Emine Coşkun, Yusuf Turapoğlu, Havva Turapoğlu, Hamza Turapoğlu, Melek Kafiye Kalafatoğlu, 2025/129:Emine Güneş, Fatma Kurt, Yaşar Öztürk, Hacce Öztürk, Yusuf Kurt, Hidayet İslamoğlu, Keziban Turapoğlu, Gönül Öztürk, Bahattin Turapoğlu, Ufuk Usta, Alaattin Turapoğlu, Rehşan Özçelik Muazzez Öztürk, Mukaddes Sezen, Mükremin Öztürk, Mihriban Öztürk, Mürsel Öztürk, Mukadder Öztürk, Hanife Öztürk, Süleyman Öztürk, Murat Öztürk, Fatih Öztürk, Sultan Öztürk, Emine Öztürk Terzi, Hasan Bahri Çolak, Safa Çolak, Merve Çolak Kılıç, Sait Özçelik, Seher AKGÜL, Vasfiye Turaboğlu, Embiya Turaboğlu, Veysel Nebi Turaboğlu, Ayşegül Öztürk, Rıfat Turaboğlu, Elif Acar, Kevser Kamiloğlu, Elif Acar, Kevser Kamiloğlu, Yasemin AKSOY, 2025/130: Mustafa Kabakılıç, Mustafa Kılıç, Mustafa Kaboğlu, Mustafa Kaboğlu, Mustafa Kaboğlu, İhsan Kılıç, Hafize Dinç, Bilal Kılıç, Zahire Reis, Kafiye Öztürk, Hamza Kılıç, Hüsniye Kabakılıç, Hakkı Kabakılıç, Ayşe İslam, Aynur Yıldız, Kenan Kabakılıç, Havva Altınbaş, Kamil Kabakılıç, Nimet Büyük, Nesrin Demircan, Emine Çakır, İlyas Kabakılıç, Murat Kabakılıç 2025/131:Fatma Kabakılıç, Emine Özçelik, Saniye Mollaibrahimoğlu, Ramazan Kabakılıç, Turan Kabakılıç, Fikret Kabakılıç, Meryem Öztürk, Bahri Kamil Kabakılıç, Hatice Kabakılıç, Yunus Emre Kabakılıç, Fırat Kabakılıç, Murat Kabakılıç, Fatma Kabakılıç, Emine Molla, Ayşe Akdemir, Necaattin Kabakılıç, Selahattin Kabakılıç, Havva Mollaibrahimoğlu, Hanife Molla 2025/132:Hüseyin Güngör, Yaşar Güngör 2025/133:Mehmet Güngör, Hatiçe Azaklı, Emine Çotuk, Meryem Yılmaz, Emsal Güngör, Nazlıcan Özçiçek, Çiğdem Özkan, Saniye Murtezaoğlu, Ayişe Yıldırım, Fatma Kavalcı, Naciye Uzun, Nurhan Çakır, Hızır Güngör, İdris Güngör, Mükerrem Çolak, 2025/134:Süleyman Güngör, Niyazi Güngör, Hayriye Güngör, Emine Ömeroğlu, Mukaddes Kantar, Hatice Doğan, Ummuhan Başaran, Hasibe Akdaş, Aptullah Güngör, Ali Güngör, Hüseyin Güngör, Resul Güngör, Ziya Güngör, Zeynep Akyıldız, Muhammet Güngör, 2025/135:Naim Turaboğlu, Şükran Turaboğlu, Ali Fuat Turaboğlu, Ferhat Öztürk, Şadiye Feyiz, Nafiye Çorman, Fatma İbar, Sabahat İbar, Emine Ören, Celal İbar, Ali İbar, Hidayet Turaboğlu, Ülkü Alıcı, Hanume Elcil, Havva İffet Görege, İzzet Akgün, Naim Göksal Akgün, Mehmet Önder Akgün, İlhan Akgün, İrfan Akgün, Nilüfer Özgür, İsmet Akgün, Safiye Öztürk, Ali Öztürk, Meral Dölek, Bahar Kalkan, Selda Öztürk Okan, 2025/136:Mahmut Öztürk 2025/137:Fatma Öztürk, Emrullah Öztürk, Portakal Öztürk, Huriye Öztürk, Ayşe Öztürk, Fatma Bayraktar 2025/138: Ahmet Öztürk, 2025/139: Refik Turaboğlu, Niyazi Turaboğlu, Selahattin Turaboğlu, 2025/140:Süleyman Güngör, Niyazi Güngör, Hayriye Güngör, Emine Ömeroğlu, Mukaddes Kantar, Hatice Doğan, Ummuhan Başaran, Hasibe Akdaş, Abtullah Güngör, Ali Güngör, Hüseyin Güngör, Resul Güngör, Ziya Güngör, Zeynep Akyıldız, Muhammet Güngör, 2025/141:Süleyman Güngör, Niyazi Güngör, Hayriye Güngör, Emine Ömeroğlu, Mukaddes Kantar, Hatice Doğan, Ummuhan Başaran, Hasibe Akdaş, Aptullah Güngör, Ali Güngör, Hüseyin Güngör, Resul Güngör, Ziya Güngör, Zeynep Akyıldız, Muhammet Güngör 2025/142: Nihat Kabakılıç, Faruk Kabakılıç2025/143: Nihat Kabakılıç, Faruk Kabakılıç

