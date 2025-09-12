İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen; taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2.İhale Tarihi / Günü / Saati:25Eylül 2025 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı T.C. Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4.Pazarlık Süresi: İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.

5.ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

5.1. İhalede belirlenen bedel, taşınmazın peşin satış bedelidir. Vadeli ödeme seçeneği yoktur.

5.2.İhale karar tebliğinden itibaren -15- gün içinde ihaleyi kazanan satış bedelini, KDV bedelini (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre), Damga Vergisi- Karar Pulu bedelini (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre), Sözleşme Vergisi (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre) Belediyemize peşin olarak yatıracaktır.

6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:

6.1. KDV / bütün vergiler / gecikme zammı / gecikme faizi oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.

6.2. Muhammen Bedeller KDV ve diğer vergiler hariç olarak yazılmıştır.

7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

7.1.Gerçek kişiler için:

7.1.1.T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi, elektronik posta adresi ve varsa e- tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası,

7.1.3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,

7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz olmak üzere teminat mektubu aslı,

7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,

7.2.Tüzel kişiler için:

7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,

7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7.2.5. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi, elektronik posta adresi ve varsa e- tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası,

7.2.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,

7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz olmak üzere teminat mektubu aslı,

7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

8.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALEYE ÇIKARTILAN TAŞINMAZLAR S.N Cinsi Mahalle Ada

Parsel İmar Durumu KDV Muhammen Bedel

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale Saati 1 Arsa Siner 65/8 Konut Alanı – Ayrık Nizam 4 Kat – Taks:0,35 – Kaks:1,40 Saçak Seviyesi:12,50 Metre (859,00 m²) %10 8.500.000,00 255.000,00 14.00 2 Arsa Yoncalı 335/10 Konut Alanı – Ayrık Nizam -2 Kat – Taks:0,40 – Kaks:0,60 Saçak Seviyesi:6,50 Metre (2.010,13 m²) %10 7.500.000,00 225.000,00 14.02 3 Arsa H. Azizler 6553/2 Konut Alanı – Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,60 Saçak Seviyesi: Yen Çok: 7 metre (1.160,87 m²) %10 6.835.000,00 205.050,00 14.04 4 Arsa Siner 6052/1 Konut Alanı – Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0,25 Kaks: 1,05 Saçak Seviyesi:12,50 (1.361,94 m²) %10 5.775.000,00 173.250,00 14.06

"Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, ihale katılım formunda yazılı olan adresime yapılabilir.

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde(Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02290351

#ilan.gov.tr