T.C. KUŞADASI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/19 Tereke Satış

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA

DAİR İLAN

Murisin Adı ve Adresi: GÜNAY KERTMENÖZ TC:24062136262 Ahmet ve Melahat oğlu 1949 d.lu

Türkmen mah. Denizel sk. No:34 D:2 Kuşadası/AYDIN

Mahkemesi: Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03/08/2022 tarih ve 2022/32 Esas, 2022/35 Karar sayılı ilamı

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02292143

#ilan.gov.tr