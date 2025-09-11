Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Balıkesir İl, Erdek İlçe, İLHAN Mahalle/Köy, 119 Ada, 153 Parsel

Yüzölçümü: 11.575,18 m2

İmar Durumu: Erdek Belediyesi sınırları içerisinde iskan dışı alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamı dışında Tarım Alanına isabet etmektedir.

Kıymeti: 16.205.252,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:32

02/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02291068

#ilan.gov.tr