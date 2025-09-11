T.C.

ANKARA 78. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/42

KARAR NO : 2025/330Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.07.2025 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ise de Çakır ve Aynur oğlu, 27.09.1979 Samsun doğumlu sanık Turgay IRMAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya en yakın mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04.09.2025

Basın No: ILN02290613

