T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2025/3 Tereke Satış



TEREKENİN TASFİYESİNİN ADİ USULDE YAPILACAĞINA DAİR KARAR



Müteveffa: Adnan USTA (T.C.Kimlik No:41869657578), Kadir ve Nezahat oğlu, Döngel 10/01/1943 D.lu, Kocaeli-Başiskele-Karşıyaka nüfusuna kayıtlı. Son yerleşim yeri: Gölcük/Kocaeli Ölüm Tarihi:15/02/2025

Mahkemesi : Kocaeli 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/03/2025 tarih ve 2025/350 Esas 2025/413 Karar sayılı kararı

Müteveffa Adnan USTA'nın terekesinin TMK 612.maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile başlatılmıştır. Tereke tasfiye işlemlerinin adi usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, alacaklıların ve borçluların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını, borçlarını ve iddialarını belgeleri ile birlikte Memurluğumuza bildirmeleri, bildirim yapmayanlar için TMK 629. maddesinde öngören sonuçların uygulanacağı, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği İİK. 166 ve 219. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 07/09/2025

