T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2016/410-Ceza Dava Dosyası 05.09.2025

GAZETE İLANI



HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2016/410

Karar No :2025/304

SANIK :ABU EKREM, 1990 doğ. Suriye uyruklu.

SANIK : MOHAMMED KUTEISH, Ahmed ve Aysha oğlu, 1979 Edlıb doğumlu. Suriye uyruklu.

SUÇ:Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi :21/03/2014

Karar Tarihi :06/05/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIKLAR ABU EKREM, MOHAMMED KUTEISH hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

