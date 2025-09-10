T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2024/1101 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1101 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi Köyaltı Mevkii 2413 Ada 10 Parsel 10.243,32 m² yüzölçümlü 6840/256083 arsa paylı, arsa

nitelikli B blok zemin+1 Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi

Adres : Kazukoğlu Mahallesi 4379. Sokak Bahçeşehir Vilları No:8B/1 Merkez / DÜZCE

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde ayrık nizam 2 kat konut alanının da kalmaktadır.

Kıymeti : 5.613.640,00 TL

KDV Oranı : %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLEKLERİ:

Düzce İli Merkez İlçesi Yörükler Mahallesi Köprübaşı Mevkii 369 Ada 12 Parsel sayılı 9.642,23 m² yüzölçümlü 4 adet 5 katlı, 5 adet 4 katlı betonarme nitelikli ana taşınmazdaki 3487/960526 arsa paylıE Blok Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi

Adresi : Şehit Murat Demir Mahallesi Konuralp 272. Sokak Fakülte Konutları No: 4/E/5Merkez / DÜZCE

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmış olup, Ayrık nizam, 4(dört) kat Taks:0,35 Kaks:1,60 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.

Kıymeti : 1.184.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:41

03/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

