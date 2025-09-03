İ L A N

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/404 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

Edirne ili, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 934 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibiolan Arif'in hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21/11/2012 tarih, 2012/305 E., 2012/349 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı,Edirne ili, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 934 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Arif'in malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle,Edirne ili, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 934 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Arif'in gaipliğine ve söz konusu taşınmazlardaki bu kişinin adına tapu kaydındaki hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/404 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN ARİF'İN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/404 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE ARİF'İN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ 934 ADA 22 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDAKİ HİSSE SAHİBİOLAN ARİF'İN HİSSELERİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ, İLAN OLUNUR.11.08.2025

