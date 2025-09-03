T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/715 Esas

Çankırı ili, Korgun ilçesi, Merkez mah/köyü, 97 Cilt, 295 Aile sıra no, 32 sırada nüfusa kayıtlı Osman Ramazan ve Özlem evladı 09/02/1993 doğumlu İsmail Öznur ile 9 yıllık bir süreden beri haber alınamadığı bahisiyle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen İSMAİL ÖZNUR hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 21.Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/715 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur. 12.02.2025

Basın No: ILN02270401

