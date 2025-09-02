GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Muğla Defterdarlığı Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme müddeti içinde vergi borçlarını ödemeyen mükellefin sahibi bulunduğu Gayrimenkulün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 94 üncü maddesi gereğince açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.Satışa çıkarılan gayrimenkulün evsaf ve özellikleri aşağıda açık olarak belirtilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 23/09/2025 Salı günü saat 14:00'dan 14:30'a kadar Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak 30/09/2025 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2- Artırmaya iştirak edenler tahmin edilen kıymetin %7,5 nispetinde 6183 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde gösterilen neviden teminat göstermesi lazımdır. Teminatın Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine ya da hesaplarına artırma başlama saati olan 14:00'a kadar yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun artırma saatinden önce satış komisyonuna verilmesi gerekir. Satış bedeli nakden tahsil edilir. %0,569 resmi ihale pulu, satıştan sonra ödenecek olan alıcı ve satıcıya ait Tapu Harçları ve %10 KDV alıcıya aittir. (Tarla üzerinde bulunan betonarme bina ve plastik seranın tesliminde %20 KDV oranı uygulanır.)

3- Kendisine ihale yapılan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 86 ıncı maddesindeki hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. İki ihale arasındaki fark tutarı, diğer zararlar ve geçen günlerin faizi %5 üzerinden hesaplanarak teminattan mahsup edilir, bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

4- Gayrimenkule ait ayrıntılı satış şartnamesinin örneği isteklilerin aşağıda belirtilen yere müracaatları halinde kendilerine verilecektir. Ayrıca geniş bilgi almak isteyenler de aşağıda belirtilen yerden bilgi alabilirler.

5- İş bu ilan, gayrimenkulün sicil kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile gayrimenkulün sicil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

6- Söz konusu gayrimenkulün siteye, kooperatife ödenmemiş su, aidat, katılım payı, elektrik ve diğer borçlarından Müdürlüğümüz sorumlu bulunmamaktadır.

Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü

Babataşı Mh. Muammer Aksoy Blv. No:3 Fethiye/MUĞLA 0(252) 614 23 34 / 202

Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Hissesi Miktarı (m²) Kıymeti (TL) Muğla İli,

Fethiye İlçesi,

Günlükbaşı Mh,

- Ada, 46 Parsel Şeytanlı Tarla Tam 6.700,00 m² 90.000.000,00 TL

