T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/73 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili Kulp ilçesi ÖzbekKöyü
ADA NO: 135
PARSEL NO: 30
VASFI: YOL
YÜZÖLÇÜMÜ: 23,12 m2
MALİKLERİ: Abdi ÇELİK, Süleyman ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 24/07/2025
Basın No: ILN02285463
#ilan.gov.tr