T.C.

ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/66 Esas

KARAR NO : 2025/199

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : MUHAMMED DAHER, Kedo ve Sabah oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu, Doğankent Kışla Mah. 4689 Sk. No:3 İç Kapı No:1 Yüreğir/ADANA adresinde oturur. YKN:99707710886

SANIK : HALİL ELMUHAMMED ELYUSUF, Bilal ve Zarife oğlu, 10/04/1998 HALEP doğumlu, Fakıuşağı Mah. 45011 Sk. No:17 İç Kpı No:39Merkez/ OSMANİYE adresinde oturur. TC:99329364016

MÜDAFİ : Av. EMİR ALİ EMİR,

SANIK : ABDULLAH ELABDULLAH, Muncid ve Hanife oğlu, 05/03/1989 HAMA doğumlu, Saraykent Mah. Şükrü Balcı Cad. No:158 Arı Apartmanı iç kapı no:12 Antakya HATAY adresinde oturur.TC Kimlik No:99087193668

SUÇ : Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 05/10/2021

SUÇ YERİ : ADANA

KARAR TARİHİ : 09/05/2025

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin 2024/66 Esas-2025/199 Karar sayılı dosyasında 09/05/2025 tarihli karar ile sanıklar Halil Elmuhammed Elyusuf ve Abdullah Elabdullah'ın üzerilerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekçeli kararın müşteki Muhammed DAHER'e gerekçeli karar ve sanık Abdullah Elabdullah müdafiiini 30/05/20025 tarihli vekalet ücreti yönünden istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanığın ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşılan müşteki Muhammed DAHER'e;

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü talebini mahkememiz yargı çevresi dışında ise mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe, mahkememiz yargı sınırları içerisinde ise mahkememize vereceği dilekçe veya Zabıt katibine/ Cezaevi Katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceği, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25/08/2025

