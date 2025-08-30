İLAN

T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3738 Esas

Davalı : Sezer Adanalı



Davacı Metin Soyal tarafından İzmir ili, Konak İlçesi, 793 ada, 12 parsel, 127 paftada tapuya kayıtlı taşınmaza ilişkin Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılardan Sezer Adanalı (TC:1***6*****8)'nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen davalıya 20/01/2026 günü saat: 09:35'te İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 04/07/2025

Basın No: ILN02284966

#ilan.gov.tr