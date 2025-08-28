T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ
2025/5857 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5857 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|1
|Taşıt
|
33AYK276 Plakalı, 2020 Model, VOLKSWAGEN Marka, 2KN Tipli, DFS732574 Motor No'lu, WV1ZZZ2KZLX138747 Şasi No'lu, Rengi Sarı, Bilirkişi raporunda 33 AYK 276 plakalı bej renkli Volkswagen marka Caddy tipi kamyonetin fiili haczi gerçekleştirilmiştir. Aracın ön incelemesi esnasında anahtarının olduğu ancak araç tescil belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Haciz konusu aracın takyidat belgesinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.
Aracın anahtarının olduğu ancak tescil belgesinin olmadığı, ekran göstergesine göre 199.038 km'de olduğu (beyinden sorgulama yapılamamıştır, alıcı/istekli tarafından yaptırılması tavsiye olunur), otomatik vitesli olduğu, kaportasında muhtelif çizikler olduğu, lastiğinin 1624 üretim tarihli olduğu, koltuk döşemelerinin yer yer kirli olduğu, motor kaputu ucunda ezik olduğu, ön tamponun yerinden oynamış olduğu, sağ arka çamurluk ağzında ezik olduğu, sağ ön çamurluk ve sağ ön kapıda çizik olduğu tespit edilmiştir. Yapılan boya kontrolünde sol ön çamurluk ve sağ ön kapıda boya işlemi tespit edilmiştir.(Bu rapordaki tespitler genel bilgi amaçlı olup ekspertiz raporu değildir, alıcı/istekli tarafından araç başında detaylı boya ve değişen kontrolü yapılması gerekmektedir.) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden haciz konusu aracın şasi numarası ile yapılan sorgulamada Volkswagen Caddy 2.0 TDI SCR BMT 102 Exclusive DSG marka ve tip aracın kayıtlı herhangi bir hasarının olmadığı görüntülenmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:49
26/08/2025
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02284013
#ilan.gov.tr