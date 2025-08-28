T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/91 Esas

DAVALILAR :ADNAN ARAR-59 Phıllıp Street, Broadmeadows, Vıc. Melburn 3047 9846 MELBURN / AVUSTRALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Belirlenecek olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı ilanen tebliğ olunur. 04/08/2025

Basın No: ILN02283736

#ilan.gov.tr