İ L A N

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/318 Esas 22.08.2025

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Rize İli, Merkez İlçesi,Gülbahar Mah., 562 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Memiş kızı Rukiye, Kemal kızı Hüsniye, Hüsniye kızı Gülşan, Memiş kızı Zarife, Memiş oğlu İsmail, Hüseyin kızı Kamile, Mustafa kızı Şişe, İsmail kızı Saadet, İlyas oğlu Sabri, İlyaz kızı Hayriye, İlyas kızı Avniy ve Rıfat kızı Gülhan gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtla taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Ömer oğlu Mustafa'nın gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.

