İ L A N

İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO: 2024/232

DAVALI: AHMET IŞIK

Davacı Filiz Işık ile davalı Ahmet Işık arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Erzurum İli, Narman İlçesi, Camiisağır Mah/köyü, Cilt 2, Hane 62, Sıra 41'de nüfusa kayıtlı, 37936315120 T.C. Kimlik numaralı, Enver ve Cemile oğlu, İzmir 12/06/1977 doğumlu, davalı Ahmet Işık'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 1999 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden biri reşit müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalı tarafın müvekkilini ilgisiz bıraktığını, çocuklar ile ilgilenmediğini, güven sarsıcı hareketlerde bulunduğunu, sürekli iş değiştirdiğini, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, belirterek, tarafların boşanmalarını, velayete tabi müşterek çocuk Sudenaz Işık'ın tedbiren ve dava neticesinde müvekkiline verilmesini, müşterek çocuk için aylık 20.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakası bağlanmasını, davacı lehine 2.000.000,00 TL maddi tazminat ile 2.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02283303

#ilan.gov.tr