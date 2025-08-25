25 Ağustos 2025, Pazartesi
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 25.08.2025 00:00 Güncelleme: 25.08.2025 00:03
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/406 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : İnciğez
ADA NO : 180 ada
PARSEL NO : 5 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 729,6 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : TAHİR ÇANKIROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/406 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02277656
#ilan.gov.tr