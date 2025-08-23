Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/2799 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2799 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 63932 Ada, 2 Parsel, B4 Blok 21. Kat 66 Nolu Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmazın borçluya düşen tam hissesi satılmaktadır.

Adresi: Göksu (Tapuda Eryaman) Mahallesi 2.İnönü Caddesi, Kaşmir Göl Evleri Sitesi, Durusu-4 Blok (B-4) No:4/4B, Daire:66 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 119.854,00 m2

Arsa Payı: 85/119854

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Gelişme Konut Alanında, Emsal;1,50, Yençok;25 kat, batı cepheden 25 metre, diğer cephelerden 10'ar metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti: 12.200.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 2024/355 ESAS SAYILI DOSYASINDAN İFLAS ŞERHİ İŞLENMİŞTİR.

TEDAŞ LEHİNE İŞLENEN (YILLIĞI 1 TL DEN 99 YIL SÜRE İLE KİRE ŞERHİ. ) BEYANI

ANKARA İFLAS DAİRESİ'NİN 2025/24 İFLAS ŞERHİ MEVCUT OLUP DİĞER BİLGİLER TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR VE DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46771 Ada, 1 Parsel, A Blok 1. Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız sayılı taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satılacaktır.

Adresi: Bağlıca Mahallesi, 1204.Sokak, A-Blok, No:2A, Daire;7 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 7.829,00 m2

Arsa Payı: 190/7829

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Yerleşik Konut Alanında, Emsal;0,70, Yençok;18 kat, güney ve batı yoldan 10 metre, diğer cephelerden 5'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 2024/355 ESAS SAYILI DOSYASINDAN İFLAS ŞERHİ İLE ANKARA İFLAS DAİRESİNİN 2025/24 İFLAS ŞERHİ MEVCUT OLUP DİĞER BİLGİLER TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

