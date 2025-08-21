T.C.

İPSALA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/201 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davasında; 18D002990-86 proje numarası ile yer alan 154 kV İpsala- Enez Enerji İletim Hattı projesinin tesisi amacıyla Teiaş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 13/05/2020 tarih ve 12-190 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 03/06/2020 tarih ve 58336634-752.01.01-E.13344 sayılı kararı ile kamu yararı kararı onaylandığından; Edirne İli, İpsala İlçesi, Kocahıdır Köyü 142 ada 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak; 154 kV İpsala- Enez Enerji İletim Hattı için; TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun, Kayıtlı taşınmaz üzerinde 353,45 m2.lik irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti ile 2942 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmesi davası açılmıştır.

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıdaiptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir,

2-Husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir,

3-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İpsala Şubesi'ne yatırılacaktır,

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

Keyfiyet 2942 Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 31.07.2025

Basın No: ILN02279978

#ilan.gov.tr