İLAN

T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1447 Esas



İLAN METNİ

Adanaili Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi 624 parselde malik olarak görünen İbrahim kızı Ümmühani Soylu'nun yasal mirasçısının bulunamadığı anlaşılmakla, TMK.594 maddesi gereğince 1 ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına karar verilmiştir. Aşağıda açık kimliği yazılı miras bırakan Ümmühani Soylu'nun tüm yasal mirasçılarına ulaşılamaması nedeniyle mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için bu gazetenin yayın tarihinden itibaren Ceyhan 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1447 esas sayılı dava dosyasına doğrudan veya mahkemeler aracılığı ile ulaşmaları hususu ilan olunur.



MİRAS BIRAKAN:

ADI : ÜMMÜHANİ

SOYADI : SOYLU

BABA ADI : İBRAHİM

ANNE ADI : KEZİBAN

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01/07/1904 ÜÇKAPILI

