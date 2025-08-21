21 Ağustos 2025, Perşembe
T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/1447 Esas
İLAN METNİ
Adanaili Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi 624 parselde malik olarak görünen İbrahim kızı Ümmühani Soylu'nun yasal mirasçısının bulunamadığı anlaşılmakla, TMK.594 maddesi gereğince 1 ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına karar verilmiştir. Aşağıda açık kimliği yazılı miras bırakan Ümmühani Soylu'nun tüm yasal mirasçılarına ulaşılamaması nedeniyle mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için bu gazetenin yayın tarihinden itibaren Ceyhan 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1447 esas sayılı dava dosyasına doğrudan veya mahkemeler aracılığı ile ulaşmaları hususu ilan olunur.
MİRAS BIRAKAN:
ADI : ÜMMÜHANİ
SOYADI : SOYLU
BABA ADI : İBRAHİM
ANNE ADI : KEZİBAN
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01/07/1904 ÜÇKAPILI
Basın No: ILN02262609
