T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/109

Karar No : 2022/481



İLAN VARAKASI



Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/06/2022 tarihli karar ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın olma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 10 AY hapis ve 500.00 TL Adli Para Cezasına hükmedildiği ve ancak verilen cezanın CMK md. 231/5 gereği HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı tüm aramalara rağmen sanık Ghazı ve Hıam oğlu 22/07/1985 doğumlu MOHAMMAD WAEL ZAKZAK'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 14/08/2025

Basın No: ILN02280278

#ilan.gov.tr