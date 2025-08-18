T.C. SARAY (TEKİRDAĞ)SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/5 Tereke

Tekirdağ ili, Saray / Tekirdağ İlçesi, Edirköy Mahalle/Köy Cilt No: 6, Hane No: 10, BSN : 35'te nüfusa kayıtlı Ömer ve Ayşe'den olma, 07/07/1948 doğumlu, 14/09/2024 tarihinde vefat eden müteveffa HABİBE CEYHAN'ın kefalet sebebi ile alacakları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nun 621. Maddesi uyarınca alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.14/08/2025

Basın No: ILN02278895

#ilan.gov.tr