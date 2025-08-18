18 Ağustos 2025, Pazartesi
T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/2437 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI
Davacı, LATİFE GEDİK ile SALİH GEDİ Karasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan SALİH GEDİK'in hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/2437 ESAS SAYILI dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 15.05.2025
İLGİLİ KİŞİ :SALİH GEDİK T.C : TÜRK VATANDAŞI
DOĞUM TARİHİ :YUSUF ve RUKİYE OĞLU 01/09/1967 DOĞUMLU
NÜFUSA BAĞLI OLDUĞU YER :AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAVUŞBAŞ MAH., 8 CİLT 192 AİLE SIRA NO, 36 SIRADA NÜFUSA KAYITLI,
