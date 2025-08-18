GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

A) GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU MAHALLER: Manisa İli Salihli İlçesi Kurtuluş mah. 4239 ada 1 parsel 35 nolu bağımsız bölüm. B)GAYRİMENKULLERİN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI: Sözkonusu gayrimenkul, B blokda olup, binanın 9. katında ve 126 m2 3 oda 1 salon 1 mutfak 2 adet banyo ve1 adet balkondan oluşmaktadır. C) SATILACAK GAYRİMENKULLERİN ATRTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ: Gayrimenkulün açık artırmasına esas olmak üzere Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından belirlenen değeri 6.200.000,00 TL' dir. D)ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATLARIN TÜR VE MİKTARI: Gayrimenkulün açık artırmasına iştirak için alınacak teminat tutarı, rayiç değerinin %7,5 nispetinde 465.000,00 TL dir. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesi gereğince 1-para, 2-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri alınır.) 4-Hükümetçe belli edilerecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir." teminat olarak kabul edilir. E)SATIŞIN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: Gayrimenkulün satışı; Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet Makam Odasında, 30/09/2025 tarih ve saat 15:00 da başlayıp 15:05 de sona erecektir. F)SATIŞ ŞARTNAMESİ: Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir. Ayrıca Salihli Adil Oral Vergi Dairesi ilan panosu ve www.ilan.gib.gov.tr internet adresinde ilan tarihinden itibaren görülebilir. G)SATIŞA İŞTİRAK: Satışa iştirak etmek isteyenler kimlik fotokopilerini veya vekaletnameleri ile yatırılan teminat makbuzunu ibraz etmek üzere yanlarında bulunduracaklardır. H)İHALENİN ŞEKLİ: Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75 ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak gayrimenkulün satışı 07/10/2025 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. I)HANGİ MASRAFLARIN ALICIYA AİT OLACAĞI: Belediye Tellaliye harcı, Tapu Alım Harç Masrafları, Damga vergisi ve %1 Katma Değer Vergisi alıcıya aittir. J)DİĞER HUSUSLAR: İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ve ihaleye iştirak edenlerin Satış Şartnamesini görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02278103

#ilan.gov.tr