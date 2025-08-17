İLAN

T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/280 Esas

DAVALI: : 1- TASFİYE HALİNDE BİLGE KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Cad. No: 9 B Bağcılar/ İSTANBUL

2- TR PARK GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

- İlanın İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/80 E. sayılı dosyasından verildiği,

- Davacının Eyüpsultan Belediye Başkanlığı olduğu,

- İlan edilen evrakın Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve Ön İnceleme duruşma günü olduğu,

- Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği,

- İlanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı

- Ön inceleme duruşmasının 06/11/2025 günü saat 12:00'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN02279011

