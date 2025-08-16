16 Ağustos 2025, Cumartesi

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş: 16.08.2025 00:00 Güncelleme: 16.08.2025 00:01

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası: 4444762/1404 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi: destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel: Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

Ankara İli Sincan İlçesi Sınırları içinde Muhtelif Mahallelerde bulunan 15 Adet Parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.09.2025 tarihinde Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.1. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

SATIŞI GERÇEKLEŞECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.N.

Mahalle

Ada

Parsel

TAKS

KAKS

NİTELİĞİ

Alan

(M2)

Muhammen Bedel (TL)

Birim Değer

(TL/M2)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Temelli Bacı (Tarla)

119

273

-

-

Tarla

26.651,14

3.962.130,00

148,67

03.09.2025

15:00

2

Sincan

717

4

0,35

1,05

Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam

482,00

4.350.000,00

9.024,90

03.09.2025

15:05

3

Sincan

100033

3

0,30

0,6

Konut Alanı

2 Kat Ayrık Nizam

802,00

5.200.000,00

6.483,79

03.09.2025

15:10

4

Sincan

100033

7

0,30

0,6

Konut Alanı

2 Kat Ayrık Nizam

803,00

4.900.000,00

6.102,12

03.09.2025

15:15

5

Sincan

100034

1

0,30

0,6

Konut Alanı

2 Kat Ayrık Nizam

1.233,00

8.625.000,00

6.995,13

03.09.2025

15:20

6

Sincan

100163

3

-

1,0

Konut Alanı 3 Kat Yençok: 9,50 m

1.360,00

10.475.000,00

7.702,21

03.09.2025

15:25

7

Sincan

100165

4

-

1,0

Konut Alanı

3 Kat Yençok: 9,50 m

2.338,00

18.700.000,00

7.998,29

03.09.2025

15:30

8

Temelli Malıköy

101485

3

-

1,25

Konut Alanı

16 Kat Yençok: 48,50 m

19.235,96

48.000.000,00

2.495,33

03.09.2025

15:35

9

Yenikent İlyakut

101749

13

-

-

Konut Alanı

Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat

1.200,00

3.850.000,00

3.208,33

03.09.2025

15:40

10

Yenikent İlyakut

101757

20

-

-

Konut Alanı

Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat

765,48

2.525.000,00

3.298,58

03.09.2025

15:45

11

Yenikent İlyakut

101757

21

-

-

Konut Alanı

Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat

757,34

2.575.000,00

3.400,06

03.09.2025

15:50

12

Yenikent İmar

1179

3

0,15

0,30

Konut Alanı

2 Kat Ayrık Nizam

681,00

2.600.000,00

3.817,91

03.09.2025

15:55

13

Yenikent İmar

1406

1

-

0,20

Hayvan Barınağı Alanı

5.391,00

9.700.000,00

1.799,30

03.09.2025

16:00

14

Yenikent İmar

1408

1

-

0,20

Hayvan Barınağı Alanı

2.621,00

4.720.000,00

1.800,84

03.09.2025

16:05

15

Yenikent İmar

1409

2

-

0,20

Hayvan Barınağı Alanı

8.665,00

17.330.000,00

2.000,00

03.09.2025

16:10

TOPLAM

72.985,92

147.512.130

3.Teklifler en geç 02.09.2025 tarihinde saat 17:00 'ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Müdürlüklerinden yada E Devletten alınan Nüfus Kayıt Örneği.

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif mektubu.

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif mektubu.

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Basın No: ILN02278455
#ilan.gov.tr