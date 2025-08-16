İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası: 4444762/1404 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi: destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel: Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

Ankara İli Sincan İlçesi Sınırları içinde Muhtelif Mahallelerde bulunan 15 Adet Parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.09.2025 tarihinde Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.1. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

SATIŞI GERÇEKLEŞECEK TAŞINMAZ LİSTESİ S.N. Mahalle Ada Parsel TAKS KAKS NİTELİĞİ Alan (M2) Muhammen Bedel (TL) Birim Değer (TL/M2) İhale Tarihi İhale Saati 1 Temelli Bacı (Tarla) 119 273 - - Tarla 26.651,14 3.962.130,00 148,67 03.09.2025 15:00 2 Sincan 717 4 0,35 1,05 Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam 482,00 4.350.000,00 9.024,90 03.09.2025 15:05 3 Sincan 100033 3 0,30 0,6 Konut Alanı 2 Kat Ayrık Nizam 802,00 5.200.000,00 6.483,79 03.09.2025 15:10 4 Sincan 100033 7 0,30 0,6 Konut Alanı 2 Kat Ayrık Nizam 803,00 4.900.000,00 6.102,12 03.09.2025 15:15 5 Sincan 100034 1 0,30 0,6 Konut Alanı 2 Kat Ayrık Nizam 1.233,00 8.625.000,00 6.995,13 03.09.2025 15:20 6 Sincan 100163 3 - 1,0 Konut Alanı 3 Kat Yençok: 9,50 m 1.360,00 10.475.000,00 7.702,21 03.09.2025 15:25 7 Sincan 100165 4 - 1,0 Konut Alanı 3 Kat Yençok: 9,50 m 2.338,00 18.700.000,00 7.998,29 03.09.2025 15:30 8 Temelli Malıköy 101485 3 - 1,25 Konut Alanı 16 Kat Yençok: 48,50 m 19.235,96 48.000.000,00 2.495,33 03.09.2025 15:35 9 Yenikent İlyakut 101749 13 - - Konut Alanı Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat 1.200,00 3.850.000,00 3.208,33 03.09.2025 15:40 10 Yenikent İlyakut 101757 20 - - Konut Alanı Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat 765,48 2.525.000,00 3.298,58 03.09.2025 15:45 11 Yenikent İlyakut 101757 21 - - Konut Alanı Ayrık-Birleşik Nizam ; 3 Kat 757,34 2.575.000,00 3.400,06 03.09.2025 15:50 12 Yenikent İmar 1179 3 0,15 0,30 Konut Alanı 2 Kat Ayrık Nizam 681,00 2.600.000,00 3.817,91 03.09.2025 15:55 13 Yenikent İmar 1406 1 - 0,20 Hayvan Barınağı Alanı 5.391,00 9.700.000,00 1.799,30 03.09.2025 16:00 14 Yenikent İmar 1408 1 - 0,20 Hayvan Barınağı Alanı 2.621,00 4.720.000,00 1.800,84 03.09.2025 16:05 15 Yenikent İmar 1409 2 - 0,20 Hayvan Barınağı Alanı 8.665,00 17.330.000,00 2.000,00 03.09.2025 16:10 TOPLAM 72.985,92 147.512.130

3.Teklifler en geç 02.09.2025 tarihinde saat 17:00 'ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Müdürlüklerinden yada E Devletten alınan Nüfus Kayıt Örneği.

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif mektubu.

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif mektubu.

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

