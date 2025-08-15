Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/161 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/161 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi, Yazgülü Sokağa cepheli, tapunun 1637 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı Yazgülü Sokaktan, 3, 5, 15, 17, 19 dış kapı numarası almakta olan binalar dahilinde, 606,41 m² miktarlı Arsa vasıflı hisseli ana taşınmazın borçlu adına kayıtlı 55289/960000 hissesi niteliğindedir. Adres: Maden Mahallesi, Yazgülü Sokak, No: 3, 5,15, 17, 19 Kapı Nolu Yapılar-1637Ada, 1 Parsel Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 1.865.600,60 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 13:38

11/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

