Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Konyaaltı İlçe, HURMA Mah/Köy, 9158 Ada, 1 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. 3 oda , salon, mutfak, banyo+WC, WC ve 2 adet balkondan oluşmaktadır.

Adresi: Hurma Mah. 216 Sk. No:10 Uzman Apt. 6 Nolu Daire Konyaaltı / ANTALYA

Yüzölçümü: 95 m2

Arsa Payı: 74/1320

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama imar planındaayrık nizam 4 kat TAKS:0.02, KAKS:0.80, Konut Alanı olarak planlıdır.

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:01

08/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

