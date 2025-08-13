T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/117 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/117 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 23549 Ada, 3 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karahüyük Mahallesi Turkuaz Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Planda ayrık nizam 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02274843
#ilan.gov.tr