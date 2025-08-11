11 Ağustos 2025, Pazartesi
T.C. GERCÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/59 Esas 06.08.2025 Davacı Murat Baysam ile İçişleri Bakanlığı Gercüş İlçe Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ALİ ASLAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.08.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 19106853878
ADI SOYADI : ALİ ASLAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : FATİME
DOĞUM TARİHİ : 09/02/1961
DOĞUM YERİ : KAYAPINAR
İKAMETGAH ADRESİ :
