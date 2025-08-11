T.C. GERCÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/59 Esas 06.08.2025 Davacı Murat Baysam ile İçişleri Bakanlığı Gercüş İlçe Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ALİ ASLAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.08.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 19106853878

ADI SOYADI : ALİ ASLAN

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : FATİME

DOĞUM TARİHİ : 09/02/1961

DOĞUM YERİ : KAYAPINAR

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02275597

#ilan.gov.tr