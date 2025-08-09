TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1- Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddelerine göre Belediyemiz Encümen salonunda 21.08.2025 Perşembe günü Saat 10:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Y.Ölçümü Hisse Adresi İmar Durumu Kullanım

Durumu Muhammen

Bedel G.Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü 1 *¹6029 14 Aydınlı 337.00m² Tam İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi Konut Boş 11.123.970,00₺ 333.719,10 ₺ 21.08.2025 10:00 Açık Teklif 2 6012 4 Aydınlı 165.00m² Tam İçmeler Mahallesi Ş.Murat Şahin Sokak Konut Boş 5.280.000,00 ₺ 158.400,00 ₺ 21.08.2025 10:00 Açık Teklif 3 6011 4 Aydınlı 169.00m² Tam İçmeler Mahallesi Orhangazi Caddesi Konut Boş 5.239.000,00 ₺ 157.170,00 ₺ 21.08.2025 10:00 Açık Teklif 4 186 10 Tepeören 769.01m² Tam Tepeören Mahallesi Yağmur Sokak Konut Boş 14.611.190,00₺ 438.335,70 ₺ 21.08.2025 10:00 Kapalı Teklif 5 *²7215 9 Tepeören 2522.19m² Tam Tepeören Mahallesi Millet Caddesi Ticaret Alanı Boş 50.443.800,00₺ 1.513.314,00₺ 21.08.2025 10:00 Kapalı Teklif *¹ Taşınmaz üzerinde kargir yapı bulunmaktadır. Bahçe olarak kullanılmaktadır. *² Taşınmaz üzerinde kargir/müştemilat yapı bulunmaktadır.

2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3- Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 4000,00₺ ile 6000,00₺ karşılığında satın alınabilir.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; Şahısların; a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname dosyası ve makbuzu b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah) d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Hazırlamaları Gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

