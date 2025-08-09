TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1- Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddelerine göre Belediyemiz Encümen salonunda 21.08.2025 Perşembe günü Saat 10:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanım
Durumu
|Muhammen
Bedel
|G.Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|*¹6029
|14
|Aydınlı
|337.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi
|Konut
|Boş
|11.123.970,00₺
|333.719,10 ₺
|21.08.2025
|10:00
|Açık Teklif
|2
|6012
|4
|Aydınlı
|165.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Ş.Murat Şahin Sokak
|Konut
|Boş
|5.280.000,00 ₺
|158.400,00 ₺
|21.08.2025
|10:00
|Açık Teklif
|3
|6011
|4
|Aydınlı
|169.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Orhangazi Caddesi
|Konut
|Boş
|5.239.000,00 ₺
|157.170,00 ₺
|21.08.2025
|10:00
|Açık Teklif
|4
|186
|10
|Tepeören
|769.01m²
|Tam
|Tepeören Mahallesi Yağmur Sokak
|Konut
|Boş
|14.611.190,00₺
|438.335,70 ₺
|21.08.2025
|10:00
|Kapalı Teklif
|5
|*²7215
|9
|Tepeören
|2522.19m²
|Tam
|Tepeören Mahallesi Millet Caddesi
|Ticaret Alanı
|Boş
|50.443.800,00₺
|1.513.314,00₺
|21.08.2025
|10:00
|Kapalı Teklif
|*¹ Taşınmaz üzerinde kargir yapı bulunmaktadır. Bahçe olarak kullanılmaktadır.
|*² Taşınmaz üzerinde kargir/müştemilat yapı bulunmaktadır.
2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3- Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 4000,00₺ ile 6000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
|d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
