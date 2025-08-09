T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 16 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Ahşap Ev Samanlık ve Tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü

Yüzölçümü : 16.408,01 m2

İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.

Kıymeti : 15.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:58 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:58 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:58

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 18 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü

Yüzölçümü : 10.490,57 m2

İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:58 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:58 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 21 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük Merkez Yukarı Kızılcaören Köyü

Yüzölçümü : 4.657,46 m2

İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

