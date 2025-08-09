T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 16 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Ahşap Ev Samanlık ve Tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü
Yüzölçümü : 16.408,01 m2
İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 15.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:58
|Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:58
|Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:58
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 18 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü
Yüzölçümü : 10.490,57 m2
İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 9.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:58
|Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:58
|Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:58
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yukarı Kızılcaören Köyü 138 Ada 21 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Karabük Merkez Yukarı Kızılcaören Köyü
Yüzölçümü : 4.657,46 m2
İmar Durumu: Mücavir alan, belediye ve imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:43
|Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 13:43
|Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
