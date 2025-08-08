Örnek No:55*

T.C.

REYHANLI

İCRA DAİRESİ

2024/77 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/77 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, İRTAH Mahalle/Köy, 1429 Parsel,

REYHANLI İCRA HUKUK MAHKEMESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE :

Taşınmaz tapu kaydına göre 352,00 m2 büyüklüğünde ve arsa vasfında olup 1/2 hissesinin Hüseyin oğlu Anbo Arslan ile 1/2 hisse Hüseyin Ozanhan Arslan adına kayıtlı olduğu görülmüştür.Taşınmaz Reyhanlı İlçe merkezinde alt ve orta gelir seviyesine hitap etmekte olup ,belediyenin alt yapı hizmetlerindenfaydanılır konumdadır. Reyhanlı Hükümet konapınagoogle earth ölçümü ile1,2 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğunlukla konut alanı içersinde kamakta olup , 2-3 katlı yapılar şeklinde olduğu gözlemlenmiştir.

Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında mevcut yazısında , 1/1000 uygulama imar planında ;taşınmazın konut alanı ayrık nizam 3 kat olduğu görülmektedir. .

Taşınmaz üzerinde , Fen Bilirkişisinin raporunda ; zemin +normal kat olarak inşa edilmiş zemin oturumu 192,65 m2 alanlı betonerme karkas tarzda imal edilmiş bir yapı olduğu gözlemlenmiştir. Yapının üzerinde demir profil üzerine oluklu saç ile yüksek çatı imal edildiği görülmüş olup , taşınmazın etrafı ihata duvarı ile çevrili olup , taşınaza giriş 316 sokak üzerinden demir bahçe kapısı ile sağlanmaktadır.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE GÖRE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Kıymet takdirine konu taşınmaz Reyhanlı İlçesi İrtah Mahallesi 1429 parsel numaralı taşınmaz dosyada mevcut 22.01.2022 sorgu tarihli tapu kaydında yüzölçümü 352,00 m? olup arsa vasfında belirtilmiştir. V2 eşit hisseyle Hüseyin oğlu Abdo ARSLAN ile Mustafa oğlu Hüseyin Ozanhan ARSLAN adlarına kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kaydında Amik Ovası Koruma alanı içerisinde yer aldığı ve 2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kaldığına ilişkin beyanlar mevcuttur. Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1/1000 Ölçekli İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam 3 kata müsaadelidir. Kıymet takdirine konu taşınmaz Doğu, Kuzey ve Güney yönlerinde komşu taşınmazlarla, Batı yönünde yol ile sınırlıdır. Reyhanlı Adelet sarayı ile Hükümet konağına ve kuş uçuşu 1,17 km, Belediye Başkanlığına 1,10 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde 2-3 katlı konut amaçlı yapılaşma mevcut olup Belediye ve altyapı hizmetinden yararlanmaktadır. Taşınmazın üzerinde Zemin * Normal kat olarak betonarme-karkas yapı tarzında inşa edilmiş olan beher katı 192,55 m? alana sahip 2katlı mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. Yapının üzerinde demir profil üzerine oluklu sac ile yüksek çatı imal edilmiştir. Parselin etrafı ihata duvarı ile çevrili olup giriş 316 Sk. Üzerinden demir bahçe kapısı ile sağlanmaktadır.

Adresi: Bahçelievler Mah/316 Sk No :27 Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 352 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında mevcut yazısında , 1/1000 uygulama imar planında; taşınmazın konut alanı ayrık nizam 3 kat olduğu görülmektedir.

Kıymeti: 5.250.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:22 Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:22 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:22

04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02273039

