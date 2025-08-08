08 Ağustos 2025, Cuma
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 08.08.2025 00:00 Güncelleme: 08.08.2025 00:01
T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/156 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Çatak Köyü
ADA NO : 120 ada
PARSEL NO : 142 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 358,78 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHİTTİN TOPCU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/156 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025
Basın No: ILN02273138
#ilan.gov.tr