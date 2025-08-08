T.C.

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Çatak Köyü

ADA NO : 120 ada

PARSEL NO : 142 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 358,78 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHİTTİN TOPCU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/156 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025

Basın No: ILN02273138

#ilan.gov.tr