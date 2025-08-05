05 Ağustos 2025, Salı

GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 05.08.2025 00:00 Güncelleme: 05.08.2025 00:11

VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER
GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
SIRA NO İSİM / UNVAN TC-VK NO ADRES DOSYA NO TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK (Kanun No) BORÇ MİKTARI /TL TEBLİĞ NEDENİ
1 ABDULLAH TOLGA ŞİŞMAN TEKSTİL 81*******60 İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇOSMAN ATALAY / BAŞER APT Kapı : 18 C 198353 KATI A.-ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 33.522,00 ADRES BULUNAMADI
2 ABDULLAH ÜNVER 91*******59 İSTANBUL ESENLER BİRLİK MAH. 803/2. ÇIKMAZ SK. ÜNVER APT. Kapı : 3 Daire : 2 455859 RUHSAT ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 29.359,00 ADRES BULUNAMADI
3 ABDUSSEMET ADIGÜZEL 80*******50 İSTANBUL SARIYER TARABYA MAH. HAN ÇAYIRI YOLU SK. Kapı : 44 H BLK./ 5 Daire : 4 672 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 227.934,00 ADRES BULUNAMADI
4 AGT AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ 91*******86 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK SK. Kapı : 8 Daire : B 457265 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 34.254,00 ADRES BULUNAMADI
5 AHMAD JOULO TEKSTİL 99*******18 İSTANBUL BAĞCILAR YILDIZTEPE MAH. 581. SK. FATİH APT. Kapı : 10 Daire : 1 443033 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 47.648,06 ADRES BULUNAMADI
6 AHMAD WADI TEKSTİL 99*******72 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. TEKİN SK. Kapı : 10 Daire : 2-3 477512 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 137.472,22 ADRES BULUNAMADI
7 AHMET ARAÇ CAFE KURTULUŞ KAHVEHANE 71*******02 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU MAH. İHSAN BEY SK. Kapı : 12 Daire : 2 142362 Ç.T.V. ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 44.372,10 ADRES BULUNAMADI
8 ALP ELEKTRİK VE SOĞUTMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 55*******02 MUĞLA BODRUM BİTEZ 2154 SK. Kapı : 4 Daire : 14 65351 İLAN-ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 36.700,00 ADRES BULUNAMADI
9 ARGE TABAN VE AYAKKABI YAN SAN.TİC A.Ş 74*******78 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAMSUN SK. Kapı : 9 Daire : 4 458120 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 71.592,62 ADRES BULUNAMADI
10 AYSEN KARABACAK 23*******60 İSTANBUL ÜMRANİYE İSTİKLAL MAH. MİHRAÇ SK. Kapı : EKREMBEY APT./ 60 Daire : 1 79435 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 60.219,00 ADRES BULUNAMADI
11 AYTEKİN GEÇİM ARC NAKIŞ 38*******37 MUĞLA ORTACA OKÇULAR 1203 SK. Kapı : 7 /1 81070 KATI A.-ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 49.100,00 ADRES BULUNAMADI
12 BARIŞ YILMAZ CADDE KURUYEMİŞ 58*******32 İSTANBUL GÜNGÖREN AKINCILAR MAH. İNÖNÜ CD. Kapı : 116 Daire : 11 109378 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 33.066,00 ADRES BULUNAMADI
13 BAŞARI LAZER VE NAKIŞ TEKSTİL GIDA TUR.İNŞ.OTO.YAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 14*******40 İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇOSMAN MAH. DOĞANCILAR SK. Kapı : 32 Daire : 1 403700 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 48.248,00 ADRES BULUNAMADI
14 BAYRAKTAR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 15*******59 İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. BAYRAKTAR SK. Kapı : 1 84985 İLAN-ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 46.229,00 ADRES BULUNAMADI
15 BEKİR KANAT AYAKKABI 49*******82 İSTANBUL BAYRAMPAŞA TERAZİDERE MAH. SULTAN SK. Kapı : 79 Daire : 4 192094 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 30.742,00 ADRES BULUNAMADI
16 BGM GROUP TURİZM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 16*******92 İSTANBUL ESENYURT CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BLV. Kapı : 89 Daire : 54 250472 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 89.293,00 ADRES BULUNAMADI
17 BİLAL FATİH YAVUZ 10*******20 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE MAH. TURGUT ÖZAL CD. ŞEHRİYAR YAR KONUTL. SİT. C BL. NO: 45 D: 5 294634 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 128.228,00 ADRES BULUNAMADI
18 BTD PETROL ÜRÜNLERİ TUR.TİC.LTD.ŞTİ 18*******44 İZMİR KARŞIYAKA YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERİ B4 Kapı : 3 Daire : 33 321609 ECRİM.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 190.891,00 ADRES BULUNAMADI
19 CELAL HAKVERDİ ÖZLEN RESTORAN 45*******64 İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN MERKEZ AYGÜL SK. SAFA APT Kapı : 6 Daire : 3 79154 GENEL TAH.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 75.953,05 ADRES BULUNAMADI
20 CEN-HAS-CAN KUMAŞCILIK VE FANTAZİ ÖRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 20*******52 İSTANBUL BAKIRKÖY YEŞİLYURT MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. ÇAMLIK AP Kapı : 18/1 Daire : 3 132511 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 34.568,00 ADRES BULUNAMADI
21 CİHAN YILMAZLI BERAT TEKSTİL 97*******56 İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SELVİ SK. MERTER ÇARŞISI Kapı : 20 D:2 191418 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 45.084,00 ADRES BULUNAMADI
22 DEVOTİON MODA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ 29*******69 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ÇALIŞIR SK. Kapı : 10 Daire : A 438215 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 63.627,00 ADRES BULUNAMADI
23 EFEKAN TEKSTİL İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 32*******34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MH. RESSAM NAMIK İSMAİL SK Kapı : 2 Daire : 6 135427 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 27.083,79 ADRES BULUNAMADI
24 EFSANE DERİ MAMÜLLERİ ÇANTA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 32*******35 İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. KÖKNAR SK. Kapı : 11 Daire : 2 321938 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 48.592,11 ADRES BULUNAMADI
25 ELMAS TEKSTİL TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ 33*******32 İSTANBUL SARIYER RUMELİ KAVAĞI MAH. KARA DERE SOKAK Kapı : 1 Daire : 1 118805 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 29.319,00 ADRES BULUNAMADI
26 EMANİ AYAKKABI SAN.İÇ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 33*******91 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK SK. Kapı : 38 Daire : 3 367632 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 42.706,00 ADRES BULUNAMADI
27 ERDAL GÜÇLÜ EMRE KUNDURA 41*******09 İSTANBUL BEYOĞLU KATİPMUSTAFA ÇELEBİ HOCAZADE SK. Kapı : 20 Daire : 12 156279 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 133.005,00 ADRES BULUNAMADI
28 FASHİON DANTEL ELEKTRONİK TEKSTİL AKSESUARLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 38*******65 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. OĞUZHAN SK. Kapı : 9 A 327086 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 26.273,00 ADRES BULUNAMADI
29 FİGEN ŞENGELEN 25*******28 BALIKESİR EDREMİT SARIKIZ GAZİ İNEBEY DEMET APT Kapı : 42 Daire : 2 211641 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 54.884,00 ADRES BULUNAMADI
30 FS NAKIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ 38*******49 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE SK. Kapı : 33 Daire : 2 397388 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 84.537,00 ADRES BULUNAMADI
31 GAP TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ 38*******80 İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN LADİN / DİLER HAN Kapı : 9 A 100706 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 38.027,00 ADRES BULUNAMADI
32 GRUP AYAKKABI YAN SANAYİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 41*******22 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SİNAN OBA MAH. BAŞAR SOKAK Kapı : 3/I Daire : 1 68639 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 22.621,00 ADRES BULUNAMADI
33 HACER YILMAZ VE İŞTİRAKLERİ *********** İSTANBUL BAYRAMPAŞA ORTA MAH. ALEV Kapı : 15 Daire : 4 471455 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 121.378,00 ADRES BULUNAMADI
34 HASAN HÜSEYİN KARABULUT VE VARİSLERİ 50*******76 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ÇİFTLİKÖNÜ MAH ŞEHİT YÜZBAŞI MAYADAĞLI CAD Kapı : 37 29407 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 147.356,00 ADRES BULUNAMADI
35 HASAN TAYAR BAHAR EMPRİME 83*******28 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MERKEZ MADNAN KAHVECİ MAH.AH. OSMANLI CAD. Kapı : 6 D: 36 188478 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 26.403,00 ADRES BULUNAMADI
36 İBRAHİM ELHAÇ *********** İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. ÜÇ ÇEŞMELER SK. Kapı : 19 178061 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 1.024.031,13 ADRES BULUNAMADI
37 İFLAS HAL. SERFİL İPLİK VE KUMAŞ FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 76*******52 İSTANBUL BAĞCILAR BAĞCILAR MAH. OSMANPAŞA CAD. Kapı : 50 Daire : B1 85790 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 52.392,00 ADRES BULUNAMADI
38 İFLAS HAL.HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 45*******31 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU SANAYİ / - DENIZ OTOMOTIV PEUGEOT SERVIS Kapı : 10 Daire : 1 53496 Ç.T.V. ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 25.637,00 ADRES BULUNAMADI
39 İİMAJE TEKSTİL İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 96*******39 İSTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN / PLATFORM SUİT B BLOK Kapı : 27 Daire : 187 182339 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 12.551,00 ADRES BULUNAMADI
40 İŞTEKS KONFEKSİYON SAN.VE TİCARET A.Ş. 48*******16 İSTANBUL BAYRAMPAŞA TERAZİDERE MAH/SEMT EMRE SK. Kapı : 19 Daire : A 64090 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 41.947,38 ADRES BULUNAMADI
41 KARAMANS TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ 51*******66 İSTANBUL ÜMRANİYE NECİP FAZIL MAH. DİLEKTAŞI SK. EVİDEA SİT. C-6 BLOK Kapı : 1-L Daire : 13 182421 HARÇ ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 198.258,00 ADRES BULUNAMADI
42 KAZİM KARTAL 35*******36 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 2. KISIM NAMIK KEMAL ESEN DAMLAPINAR KONUT YAPI K VİLLA-23 KAPI: 7 A 100095 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 58.083,00 ADRES BULUNAMADI
43 KENAN YAZICI 94*******04 MUĞLA BODRUM KOYUNBABA MAH. SONBAHAR SK. Kapı : 13 Daire : 12 81512 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 148.555,00 ADRES BULUNAMADI
44 MAHİR UÇAR AYAKKABI 88*******34 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAADET SK. Kapı : 28 Daire : 4 369032 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 72.533,00 ADRES BULUNAMADI
45 MEHMET TUFAN ELİTE AYAKKABI 86*******46 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAADET SK. BİLSA TEKS. İŞ MERKEZİ Kapı : 11 B 178331 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 47.387,00 ADRES BULUNAMADI
46 MEHTAP BULUT TEKSTİL 25*******78 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE YARIŞÇI / KARTALLAR APT Kapı : 20 B 360538 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 55.523,00 ADRES BULUNAMADI
47 MESUT MUSTAFA TAYSUN TAYSUN TEKSİL 26*******00 İSTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. GÜNDOĞDU SK. Kapı : 33 Daire : 9 71338 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 40.297,00 ADRES BULUNAMADI
48 MİKROTEKS İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 62*******67 MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. SİBEL APT. NO: 161 D. 4 ŞİŞLİ İSTANBUL 157641 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 29.135,00 ADRES BULUNAMADI
49 MODA AKTİF TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ 62*******06 İSTANBUL SULTANGAZİ 50.YIL MAH 2010 SK Kapı : 1 Daire : 5 169147 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 34.283,00 ADRES BULUNAMADI
50 MUHİTTİN KANCA 49*******88 İSTANBUL BAĞCILAR 100. YIL MAH. 2153. SK. ÖZ ATİLA APT. Kapı : 2 Daire : 7 161106 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 52.536,00 ADRES BULUNAMADI
51 MUSTAFA ERİM GÜDE 41*******75 İSTANBUL BEŞİKTAŞ VİŞNEZADE MAH. ABACI LATİF SK. TAC APT Kapı : 6 Daire : 6 434374 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 87.619,00 ADRES BULUNAMADI
52 MUSTAFA YILMAZ 97*******83 İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MÜJDAT GÜRSU EMEKÇILER SITESI B BLOK Kapı : 17 Daire : 17 88539 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 25.362,00 ADRES BULUNAMADI
53 OSMAN YAVUZ 60*******22 İSTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. KINALITEPE SK. Kapı : 72 Daire : B 193308 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 37.873,00 ADRES BULUNAMADI
54 PAMFİLYA TABAN AYAKKABICILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 72*******07 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE SK. SADIKHAN Kapı : 15 A 245860 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 48.277,00 ADRES BULUNAMADI
55 RAMAZAN DEMİR 27*******95 İSTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN ALTAY / GENÇLER APT Kapı : 12 B 156126 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 41.170,00 ADRES BULUNAMADI
56 RECEP KARAKUŞ AR NAKIŞ VE BRODE 51*******99 SİVAS KOYULHİSAR KÖYÜN KENDİSİ SUGÖZÜ KÜME EVLER Kapı : 136 133076 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 26.997,00 ADRES BULUNAMADI
57 REMZİYE TUNKUÇ 86*******87 İSTANBUL ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. YONETIM BINASI (EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 51 51442 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 78.927,38 ADRES BULUNAMADI
58 RİPPLE TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 73*******93 İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. AKÇA AĞAÇ SK. Kapı : 4 Daire : A 466207 ECRİM.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 87.950,00 ADRES BULUNAMADI
59 RİTİMHANE GIDA İNŞAAT VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 73*******21 İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. ŞEHİT ORG. EŞREF BİTLİS CD. Kapı : 8 Daire : 15-16 472044 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 67.496,00 ADRES BULUNAMADI
60 RÜŞTÜ KARATLI 40*******64 İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MAH. RESSAM NAMIK İSMAİL SOKAK Kapı : 6 32974 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 37.690,00 ADRES BULUNAMADI
61 SAYİT ÖZÜBERK TEKSTİL 42*******42 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ŞİMŞEK SK. Kapı : 8 Daire : 3 201132 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 30.615,00 ADRES BULUNAMADI
62 SEBAHATTİN KARABULUT 47*******22 MALATYA PÜTÜRGE ERSELE TEGERSLER KÜME EVLER Kapı : 12 29562 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 47.851,00 ADRES BULUNAMADI
63 SERKAN KARALAR TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 76*******98 BURSA NİLÜFER KONAK MH. BARUTHANE ÇIKMAZI SK. Kapı : 17 Daire : 4 203995 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 118.312,17 ADRES BULUNAMADI
64 SERKAN KARAMAN AYAKKABI 51*******54 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. GAMZE SK. GUNER Kapı : 4 C 186842 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 38.713,00 ADRES BULUNAMADI
65 SERPİL YAZICI VE VARİSLERİ 34*******68 İSTANBUL KADIKÖY SUADİYE MH. KUZU SK. Kapı : 16/1 Daire : 3 103011 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 103.883,00 ADRES BULUNAMADI
66 ŞENER ATICI EMPRİME 10*******63 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. VEHBİBEY SK. Kapı : 18 A 192449 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 54.181,00 ADRES BULUNAMADI
67 ŞENNUR KOCAOĞLU VE İŞTİRAKLERİ *********** İSTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY 7-8 CUMHURİYET SİT Kapı : 5 H BLOK Daire : 11 350816 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 58.489,00 ADRES BULUNAMADI
68 ŞEREF ARAYAN LAL TEKSTİL 73*******97 İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER İSTANBUL ŞEHİTLERİ Kapı : 25 Daire : 10 125099 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 11.278,00 ADRES BULUNAMADI
69 TASF.HAL.AKADEMİTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 11*******52 İSTANBUL BAGCILAR 15 TEMMUZ MAH. ŞEHİT HİDAYET YILMAZ SK. ÜSTÜNDAĞ EVLERİ C Kapı : 26/1 Daire : 24 362742 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 31.109,00 ADRES BULUNAMADI
70 TASF.HAL.YRN YARENLIFE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ 98*******71 İSTANBUL SANCAKTEPE YENİDOĞAN MAH. CELAL BEY ÇIKMAZI SK. A BLOK Kapı : 5/A Daire : 10 205470 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 45.040,00 ADRES BULUNAMADI
71 TUNCER SARI NAKKAŞ NAKIŞ 74*******48 İSTANBUL ESENLER ORUÇREİS GİYİMKENT 8. / GİYİMKENT B84 BLOK Kapı : 111 A 196286 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 37.104,00 ADRES BULUNAMADI
72 UĞUR ÖZDEDE VE İŞTİRAKLERİ *********** İSTANBUL BAKIRKÖY FLORYA MAH. EKŞİNAR SOKAK Kapı : 8 Daire : 2 372223 ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 57.598,00 ADRES BULUNAMADI
73 ÜLSA GIDA OTOMOTİV İNŞ. TEKS.SAN. VEDIŞ TİC. LTD.ŞTİ 90*******87 İSTANBUL ESENLER TURGUT REİS MAH PARK SOK448 SOK Kapı : 3 Daire : 3 126005 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 26.144,00 ADRES BULUNAMADI
74 ÜMİT AYTEKİN TEKSTİL 12*******62 TEKİRDAĞ ÇORLU RUMELİ OVACIK SK. ÇİĞDEM Kapı : 2 B Daire : 6 182207 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 37.446,00 ADRES BULUNAMADI
75 YELKEN YIKAMA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ 94*******87 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ Kapı : 6 B Daire : 22 374659 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 62.384,29 ADRES BULUNAMADI
76 YETER ERTUĞRUL YASEMİN NAKIŞ 14*******84 İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER İPEK SK. Kapı : 1L Daire : 1 161791 KATI A.-ÇTV-EMLAK ÖDEME EMRİ 2464/1319 ₺ 43.124,00 ADRES BULUNAMADI
77 YUSUF KABBO 48*******77 İSTANBUL GÜNGÖREN HAZNEDAR MAH. YILDIZ SK. GÖZDE AP Kapı : 6 Daire : 7 372143 İLAN-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 51.615,00 ADRES BULUNAMADI
78 ZARİF AYAKKABI ÜMİT KARAKUŞ 51*******62 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE / OZ TEPE Kapı : 31 B 208746 KATI A.-ÇTV ÖDEME EMRİ 2464 ₺ 50.837,00 ADRES BULUNAMADI
79 ZEYNEP ARAÇ VE İŞTİRAKLERİ *********** İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. OKUR SK. Kapı : 11 Daire : 1/2/3 183761 EMLAK ÖDEME EMRİ 1319 ₺ 41.868,00 ADRES BULUNAMADI
Güngören Belediyesi Başkanlığına borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213. Vergi Usul Kanunun 103.maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02271853
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