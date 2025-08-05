05 Ağustos 2025, Salı
GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 05.08.2025 00:00 Güncelleme: 05.08.2025 00:11
|
VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER
|SIRA NO
|İSİM / UNVAN
|TC-VK NO
|ADRES
|DOSYA NO
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK (Kanun No)
|BORÇ MİKTARI /TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|ABDULLAH TOLGA ŞİŞMAN TEKSTİL
|81*******60
|İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇOSMAN ATALAY / BAŞER APT Kapı : 18 C
|198353
|KATI A.-ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 33.522,00
|ADRES BULUNAMADI
|2
|ABDULLAH ÜNVER
|91*******59
|İSTANBUL ESENLER BİRLİK MAH. 803/2. ÇIKMAZ SK. ÜNVER APT. Kapı : 3 Daire : 2
|455859
|RUHSAT
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 29.359,00
|ADRES BULUNAMADI
|3
|ABDUSSEMET ADIGÜZEL
|80*******50
|İSTANBUL SARIYER TARABYA MAH. HAN ÇAYIRI YOLU SK. Kapı : 44 H BLK./ 5 Daire : 4
|672
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 227.934,00
|ADRES BULUNAMADI
|4
|AGT AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|91*******86
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK SK. Kapı : 8 Daire : B
|457265
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 34.254,00
|ADRES BULUNAMADI
|5
|AHMAD JOULO TEKSTİL
|99*******18
|İSTANBUL BAĞCILAR YILDIZTEPE MAH. 581. SK. FATİH APT. Kapı : 10 Daire : 1
|443033
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 47.648,06
|ADRES BULUNAMADI
|6
|AHMAD WADI TEKSTİL
|99*******72
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. TEKİN SK. Kapı : 10 Daire : 2-3
|477512
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 137.472,22
|ADRES BULUNAMADI
|7
|AHMET ARAÇ CAFE KURTULUŞ KAHVEHANE
|71*******02
|TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU MAH. İHSAN BEY SK. Kapı : 12 Daire : 2
|142362
|Ç.T.V.
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 44.372,10
|ADRES BULUNAMADI
|8
|ALP ELEKTRİK VE SOĞUTMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|55*******02
|MUĞLA BODRUM BİTEZ 2154 SK. Kapı : 4 Daire : 14
|65351
|İLAN-ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 36.700,00
|ADRES BULUNAMADI
|9
|ARGE TABAN VE AYAKKABI YAN SAN.TİC A.Ş
|74*******78
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAMSUN SK. Kapı : 9 Daire : 4
|458120
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 71.592,62
|ADRES BULUNAMADI
|10
|AYSEN KARABACAK
|23*******60
|İSTANBUL ÜMRANİYE İSTİKLAL MAH. MİHRAÇ SK. Kapı : EKREMBEY APT./ 60 Daire : 1
|79435
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 60.219,00
|ADRES BULUNAMADI
|11
|AYTEKİN GEÇİM ARC NAKIŞ
|38*******37
|MUĞLA ORTACA OKÇULAR 1203 SK. Kapı : 7 /1
|81070
|KATI A.-ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 49.100,00
|ADRES BULUNAMADI
|12
|BARIŞ YILMAZ CADDE KURUYEMİŞ
|58*******32
|İSTANBUL GÜNGÖREN AKINCILAR MAH. İNÖNÜ CD. Kapı : 116 Daire : 11
|109378
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 33.066,00
|ADRES BULUNAMADI
|13
|BAŞARI LAZER VE NAKIŞ TEKSTİL GIDA TUR.İNŞ.OTO.YAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|14*******40
|İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇOSMAN MAH. DOĞANCILAR SK. Kapı : 32 Daire : 1
|403700
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 48.248,00
|ADRES BULUNAMADI
|14
|BAYRAKTAR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.
|15*******59
|İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. BAYRAKTAR SK. Kapı : 1
|84985
|İLAN-ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 46.229,00
|ADRES BULUNAMADI
|15
|BEKİR KANAT AYAKKABI
|49*******82
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA TERAZİDERE MAH. SULTAN SK. Kapı : 79 Daire : 4
|192094
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 30.742,00
|ADRES BULUNAMADI
|16
|BGM GROUP TURİZM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
|16*******92
|İSTANBUL ESENYURT CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BLV. Kapı : 89 Daire : 54
|250472
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 89.293,00
|ADRES BULUNAMADI
|17
|BİLAL FATİH YAVUZ
|10*******20
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE MAH. TURGUT ÖZAL CD. ŞEHRİYAR YAR KONUTL. SİT. C BL. NO: 45 D: 5
|294634
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 128.228,00
|ADRES BULUNAMADI
|18
|BTD PETROL ÜRÜNLERİ TUR.TİC.LTD.ŞTİ
|18*******44
|İZMİR KARŞIYAKA YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERİ B4 Kapı : 3 Daire : 33
|321609
|ECRİM.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 190.891,00
|ADRES BULUNAMADI
|19
|CELAL HAKVERDİ ÖZLEN RESTORAN
|45*******64
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN MERKEZ AYGÜL SK. SAFA APT Kapı : 6 Daire : 3
|79154
|GENEL TAH.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 75.953,05
|ADRES BULUNAMADI
|20
|CEN-HAS-CAN KUMAŞCILIK VE FANTAZİ ÖRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|20*******52
|İSTANBUL BAKIRKÖY YEŞİLYURT MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. ÇAMLIK AP Kapı : 18/1 Daire : 3
|132511
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 34.568,00
|ADRES BULUNAMADI
|21
|CİHAN YILMAZLI BERAT TEKSTİL
|97*******56
|İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SELVİ SK. MERTER ÇARŞISI Kapı : 20 D:2
|191418
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 45.084,00
|ADRES BULUNAMADI
|22
|DEVOTİON MODA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|29*******69
|İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ÇALIŞIR SK. Kapı : 10 Daire : A
|438215
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 63.627,00
|ADRES BULUNAMADI
|23
|EFEKAN TEKSTİL İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|32*******34
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MH. RESSAM NAMIK İSMAİL SK Kapı : 2 Daire : 6
|135427
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 27.083,79
|ADRES BULUNAMADI
|24
|EFSANE DERİ MAMÜLLERİ ÇANTA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|32*******35
|İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. KÖKNAR SK. Kapı : 11 Daire : 2
|321938
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 48.592,11
|ADRES BULUNAMADI
|25
|ELMAS TEKSTİL TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|33*******32
|İSTANBUL SARIYER RUMELİ KAVAĞI MAH. KARA DERE SOKAK Kapı : 1 Daire : 1
|118805
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 29.319,00
|ADRES BULUNAMADI
|26
|EMANİ AYAKKABI SAN.İÇ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
|33*******91
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SANCAK SK. Kapı : 38 Daire : 3
|367632
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 42.706,00
|ADRES BULUNAMADI
|27
|ERDAL GÜÇLÜ EMRE KUNDURA
|41*******09
|İSTANBUL BEYOĞLU KATİPMUSTAFA ÇELEBİ HOCAZADE SK. Kapı : 20 Daire : 12
|156279
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 133.005,00
|ADRES BULUNAMADI
|28
|FASHİON DANTEL ELEKTRONİK TEKSTİL AKSESUARLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|38*******65
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. OĞUZHAN SK. Kapı : 9 A
|327086
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 26.273,00
|ADRES BULUNAMADI
|29
|FİGEN ŞENGELEN
|25*******28
|BALIKESİR EDREMİT SARIKIZ GAZİ İNEBEY DEMET APT Kapı : 42 Daire : 2
|211641
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 54.884,00
|ADRES BULUNAMADI
|30
|FS NAKIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|38*******49
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE SK. Kapı : 33 Daire : 2
|397388
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 84.537,00
|ADRES BULUNAMADI
|31
|GAP TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
|38*******80
|İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN LADİN / DİLER HAN Kapı : 9 A
|100706
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 38.027,00
|ADRES BULUNAMADI
|32
|GRUP AYAKKABI YAN SANAYİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
|41*******22
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SİNAN OBA MAH. BAŞAR SOKAK Kapı : 3/I Daire : 1
|68639
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 22.621,00
|ADRES BULUNAMADI
|33
|HACER YILMAZ VE İŞTİRAKLERİ
|***********
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ORTA MAH. ALEV Kapı : 15 Daire : 4
|471455
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 121.378,00
|ADRES BULUNAMADI
|34
|HASAN HÜSEYİN KARABULUT VE VARİSLERİ
|50*******76
|TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ÇİFTLİKÖNÜ MAH ŞEHİT YÜZBAŞI MAYADAĞLI CAD Kapı : 37
|29407
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 147.356,00
|ADRES BULUNAMADI
|35
|HASAN TAYAR BAHAR EMPRİME
|83*******28
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MERKEZ MADNAN KAHVECİ MAH.AH. OSMANLI CAD. Kapı : 6 D: 36
|188478
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 26.403,00
|ADRES BULUNAMADI
|36
|İBRAHİM ELHAÇ
|***********
|İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. ÜÇ ÇEŞMELER SK. Kapı : 19
|178061
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 1.024.031,13
|ADRES BULUNAMADI
|37
|İFLAS HAL. SERFİL İPLİK VE KUMAŞ FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
|76*******52
|İSTANBUL BAĞCILAR BAĞCILAR MAH. OSMANPAŞA CAD. Kapı : 50 Daire : B1
|85790
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 52.392,00
|ADRES BULUNAMADI
|38
|İFLAS HAL.HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|45*******31
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU SANAYİ / - DENIZ OTOMOTIV PEUGEOT SERVIS Kapı : 10 Daire : 1
|53496
|Ç.T.V.
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 25.637,00
|ADRES BULUNAMADI
|39
|İİMAJE TEKSTİL İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|96*******39
|İSTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN / PLATFORM SUİT B BLOK Kapı : 27 Daire : 187
|182339
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 12.551,00
|ADRES BULUNAMADI
|40
|İŞTEKS KONFEKSİYON SAN.VE TİCARET A.Ş.
|48*******16
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA TERAZİDERE MAH/SEMT EMRE SK. Kapı : 19 Daire : A
|64090
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 41.947,38
|ADRES BULUNAMADI
|41
|KARAMANS TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|51*******66
|İSTANBUL ÜMRANİYE NECİP FAZIL MAH. DİLEKTAŞI SK. EVİDEA SİT. C-6 BLOK Kapı : 1-L Daire : 13
|182421
|HARÇ
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 198.258,00
|ADRES BULUNAMADI
|42
|KAZİM KARTAL
|35*******36
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 2. KISIM NAMIK KEMAL ESEN DAMLAPINAR KONUT YAPI K VİLLA-23 KAPI: 7 A
|100095
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 58.083,00
|ADRES BULUNAMADI
|43
|KENAN YAZICI
|94*******04
|MUĞLA BODRUM KOYUNBABA MAH. SONBAHAR SK. Kapı : 13 Daire : 12
|81512
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 148.555,00
|ADRES BULUNAMADI
|44
|MAHİR UÇAR AYAKKABI
|88*******34
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAADET SK. Kapı : 28 Daire : 4
|369032
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 72.533,00
|ADRES BULUNAMADI
|45
|MEHMET TUFAN ELİTE AYAKKABI
|86*******46
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAADET SK. BİLSA TEKS. İŞ MERKEZİ Kapı : 11 B
|178331
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 47.387,00
|ADRES BULUNAMADI
|46
|MEHTAP BULUT TEKSTİL
|25*******78
|İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE YARIŞÇI / KARTALLAR APT Kapı : 20 B
|360538
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 55.523,00
|ADRES BULUNAMADI
|47
|MESUT MUSTAFA TAYSUN TAYSUN TEKSİL
|26*******00
|İSTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. GÜNDOĞDU SK. Kapı : 33 Daire : 9
|71338
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 40.297,00
|ADRES BULUNAMADI
|48
|MİKROTEKS İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|62*******67
|MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. SİBEL APT. NO: 161 D. 4 ŞİŞLİ İSTANBUL
|157641
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 29.135,00
|ADRES BULUNAMADI
|49
|MODA AKTİF TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
|62*******06
|İSTANBUL SULTANGAZİ 50.YIL MAH 2010 SK Kapı : 1 Daire : 5
|169147
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 34.283,00
|ADRES BULUNAMADI
|50
|MUHİTTİN KANCA
|49*******88
|İSTANBUL BAĞCILAR 100. YIL MAH. 2153. SK. ÖZ ATİLA APT. Kapı : 2 Daire : 7
|161106
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 52.536,00
|ADRES BULUNAMADI
|51
|MUSTAFA ERİM GÜDE
|41*******75
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ VİŞNEZADE MAH. ABACI LATİF SK. TAC APT Kapı : 6 Daire : 6
|434374
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 87.619,00
|ADRES BULUNAMADI
|52
|MUSTAFA YILMAZ
|97*******83
|İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MÜJDAT GÜRSU EMEKÇILER SITESI B BLOK Kapı : 17 Daire : 17
|88539
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 25.362,00
|ADRES BULUNAMADI
|53
|OSMAN YAVUZ
|60*******22
|İSTANBUL GÜNGÖREN A.NAFIZ GÜRMAN MAH. KINALITEPE SK. Kapı : 72 Daire : B
|193308
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 37.873,00
|ADRES BULUNAMADI
|54
|PAMFİLYA TABAN AYAKKABICILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|72*******07
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE SK. SADIKHAN Kapı : 15 A
|245860
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 48.277,00
|ADRES BULUNAMADI
|55
|RAMAZAN DEMİR
|27*******95
|İSTANBUL GÜNGÖREN ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN ALTAY / GENÇLER APT Kapı : 12 B
|156126
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 41.170,00
|ADRES BULUNAMADI
|56
|RECEP KARAKUŞ AR NAKIŞ VE BRODE
|51*******99
|SİVAS KOYULHİSAR KÖYÜN KENDİSİ SUGÖZÜ KÜME EVLER Kapı : 136
|133076
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 26.997,00
|ADRES BULUNAMADI
|57
|REMZİYE TUNKUÇ
|86*******87
|İSTANBUL ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. YONETIM BINASI (EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 51
|51442
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 78.927,38
|ADRES BULUNAMADI
|58
|RİPPLE TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|73*******93
|İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. AKÇA AĞAÇ SK. Kapı : 4 Daire : A
|466207
|ECRİM.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 87.950,00
|ADRES BULUNAMADI
|59
|RİTİMHANE GIDA İNŞAAT VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
|73*******21
|İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. ŞEHİT ORG. EŞREF BİTLİS CD. Kapı : 8 Daire : 15-16
|472044
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 67.496,00
|ADRES BULUNAMADI
|60
|RÜŞTÜ KARATLI
|40*******64
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MAH. RESSAM NAMIK İSMAİL SOKAK Kapı : 6
|32974
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 37.690,00
|ADRES BULUNAMADI
|61
|SAYİT ÖZÜBERK TEKSTİL
|42*******42
|İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNEŞTEPE MAH. ŞİMŞEK SK. Kapı : 8 Daire : 3
|201132
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 30.615,00
|ADRES BULUNAMADI
|62
|SEBAHATTİN KARABULUT
|47*******22
|MALATYA PÜTÜRGE ERSELE TEGERSLER KÜME EVLER Kapı : 12
|29562
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 47.851,00
|ADRES BULUNAMADI
|63
|SERKAN KARALAR TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|76*******98
|BURSA NİLÜFER KONAK MH. BARUTHANE ÇIKMAZI SK. Kapı : 17 Daire : 4
|203995
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 118.312,17
|ADRES BULUNAMADI
|64
|SERKAN KARAMAN AYAKKABI
|51*******54
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. GAMZE SK. GUNER Kapı : 4 C
|186842
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 38.713,00
|ADRES BULUNAMADI
|65
|SERPİL YAZICI VE VARİSLERİ
|34*******68
|İSTANBUL KADIKÖY SUADİYE MH. KUZU SK. Kapı : 16/1 Daire : 3
|103011
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 103.883,00
|ADRES BULUNAMADI
|66
|ŞENER ATICI EMPRİME
|10*******63
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. VEHBİBEY SK. Kapı : 18 A
|192449
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 54.181,00
|ADRES BULUNAMADI
|67
|ŞENNUR KOCAOĞLU VE İŞTİRAKLERİ
|***********
|İSTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY 7-8 CUMHURİYET SİT Kapı : 5 H BLOK Daire : 11
|350816
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 58.489,00
|ADRES BULUNAMADI
|68
|ŞEREF ARAYAN LAL TEKSTİL
|73*******97
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER İSTANBUL ŞEHİTLERİ Kapı : 25 Daire : 10
|125099
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 11.278,00
|ADRES BULUNAMADI
|69
|TASF.HAL.AKADEMİTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|11*******52
|İSTANBUL BAGCILAR 15 TEMMUZ MAH. ŞEHİT HİDAYET YILMAZ SK. ÜSTÜNDAĞ EVLERİ C Kapı : 26/1 Daire : 24
|362742
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 31.109,00
|ADRES BULUNAMADI
|70
|TASF.HAL.YRN YARENLIFE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
|98*******71
|İSTANBUL SANCAKTEPE YENİDOĞAN MAH. CELAL BEY ÇIKMAZI SK. A BLOK Kapı : 5/A Daire : 10
|205470
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 45.040,00
|ADRES BULUNAMADI
|71
|TUNCER SARI NAKKAŞ NAKIŞ
|74*******48
|İSTANBUL ESENLER ORUÇREİS GİYİMKENT 8. / GİYİMKENT B84 BLOK Kapı : 111 A
|196286
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 37.104,00
|ADRES BULUNAMADI
|72
|UĞUR ÖZDEDE VE İŞTİRAKLERİ
|***********
|İSTANBUL BAKIRKÖY FLORYA MAH. EKŞİNAR SOKAK Kapı : 8 Daire : 2
|372223
|ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 57.598,00
|ADRES BULUNAMADI
|73
|ÜLSA GIDA OTOMOTİV İNŞ. TEKS.SAN. VEDIŞ TİC. LTD.ŞTİ
|90*******87
|İSTANBUL ESENLER TURGUT REİS MAH PARK SOK448 SOK Kapı : 3 Daire : 3
|126005
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 26.144,00
|ADRES BULUNAMADI
|74
|ÜMİT AYTEKİN TEKSTİL
|12*******62
|TEKİRDAĞ ÇORLU RUMELİ OVACIK SK. ÇİĞDEM Kapı : 2 B Daire : 6
|182207
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 37.446,00
|ADRES BULUNAMADI
|75
|YELKEN YIKAMA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|94*******87
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ Kapı : 6 B Daire : 22
|374659
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 62.384,29
|ADRES BULUNAMADI
|76
|YETER ERTUĞRUL YASEMİN NAKIŞ
|14*******84
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER İPEK SK. Kapı : 1L Daire : 1
|161791
|KATI A.-ÇTV-EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|2464/1319
|₺ 43.124,00
|ADRES BULUNAMADI
|77
|YUSUF KABBO
|48*******77
|İSTANBUL GÜNGÖREN HAZNEDAR MAH. YILDIZ SK. GÖZDE AP Kapı : 6 Daire : 7
|372143
|İLAN-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 51.615,00
|ADRES BULUNAMADI
|78
|ZARİF AYAKKABI ÜMİT KARAKUŞ
|51*******62
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. MİNE / OZ TEPE Kapı : 31 B
|208746
|KATI A.-ÇTV
|ÖDEME EMRİ
|2464
|₺ 50.837,00
|ADRES BULUNAMADI
|79
|ZEYNEP ARAÇ VE İŞTİRAKLERİ
|***********
|İSTANBUL GÜNGÖREN M.NESİH ÖZMEN MAH. OKUR SK. Kapı : 11 Daire : 1/2/3
|183761
|EMLAK
|ÖDEME EMRİ
|1319
|₺ 41.868,00
|ADRES BULUNAMADI
|Güngören Belediyesi Başkanlığına borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213. Vergi Usul Kanunun 103.maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02271853
#ilan.gov.tr