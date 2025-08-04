T.C.

KAYSERİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2020/1922-Ceza Dava Dosyası 30.07.2025

Konu :

İ L A N



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin 17/04/2025 tarih ve 2020/1922 esas 2025/256 karar sayılı kararıyla sanık MOHAMAD HALAK hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025

Basın No: ILN02271412

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