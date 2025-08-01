T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/109-110-111 Esas (3 adet dosya)

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIvekili tarafından mahkememizin; 2025/109 esas sayılı dosyasından davalı Yahya Kocabıyık aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi 236 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 14,81 m2 lik kısmının, 2025/110 esas sayılı dosyasından davalı Yahya Kocabıyık aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi 236 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 5,70 m2 lik kısmının, 2025/111 esas sayılı dosyasından davalı Yahya Kocabıyık aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi 236 ada 57 parsel sayılı taşınmazın 6,81 m2 lik kısmının,belediyeleri yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan yol ağı içerisinde kalması nedeniyle taşınmazların belirtilen kısımlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34.maddesinin (b) ve (i) bentlerine göre kamulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 02/11/2023 tarih ve 352 sayılı kararının verildiği, taşınmazların belirtilen kısımlarının kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.23/07/2025

Basın No: ILN02270731

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