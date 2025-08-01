T.C. İSTANBUL 31. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/264 Esas

DAVACI: EMRE AKAR

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 23/05/2025 tarihli tensip zaptına binaen;

Tarafınıza İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2021/1095 esas sayılı dosyasında 12/05/2025 tarihli ihale bedeli olan 22.130.000,00 TL üzerinden hesaplanan 755.850,15 TL eksik nispi harcı ve maktu 281,80 TL başvuru harcını mahkememiz veznesine yatırmak üzere işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, aksi halde dosyanın HMK 150. ve HMK 30. Maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu,

Tarafınıza HMK gider avansı tarifesi uyarınca 2.000,00 TL gider avansını mahkememiz veznesine yatırması için işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, aksi takdirde HMK 114 ve 115. maddesi gereği davanın usulden reddedileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02270199

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