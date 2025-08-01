T.C.

FOÇA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 28/02/2025 tarih ve 2023/783 Esas,2025/269 Karar sayılı kararı ile hakkında Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçundan TCK'nın 292/1,62,50/1-a,52/2 maddesi uyarınca 12.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 12 eşit taksitte sanıktan tahsiline tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık karar verilen Abdulkadir ve Nadiya oğlu, 01/01/1992 Halep doğumlu Kimlik No:99523934206 AHMET SİDO'nun tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/07/2025

Basın No: ILN02270493

#ilan.gov.tr